Los comedores escolares del Concello de Lugo tendrán más personal de apoyo

El Concello de Lugo acaba de sacar a contratación el servicio de comedor para los colegios de la que no tienen cocina propia y la novedad es que se exigirá más personal para la atención de los niños. Se mantiene la ratio de un cuidador por cada quince alumnos, pero con particularidades. En los centros donde haya tres o más monitores, que son la mayoría, uno de ellos realizará solo funciones de emplatado y recogida de la vajilla, por lo que se entiende que no contará para la atención a los escolares.

Asimismo, si algún centro supera los 200 comensales, el coordinador tampoco contará a efectos de ratio. En el último curso ningún colegio alcanzó esa cifra. Los que más se aproximaron fueron el Luis Pimentel (180), Illa Verde (130) y Anexa (126).

Por otro lado, los alumnos con certificado de discapacidad que tenga un cuidador de apoyo en el horario lectivo acudirá con él tanto en el servicio de desayuno como en el de almuerzo, siempre que no exceda su jornada laboral. Si no tiene ningún certificado sanitario no computará.

Aumentar el número de monitores en los comedores era una de las principales demandas de las familias, explica Doris Paz, miembro de la directiva de la federación de anpas de colegios públicos (Fapacel) y presidenta de la Anpa del Illa Verde.

Esa necesidad de más personal es especialmente importante en los centros donde los niños deben comer en dos turnos por falta de espacio o de material, como mesas y sillas adecuadas a su tamaño, o en los que hay alumnos con necesidades especiales. Las familias también piden poder acudir a cambiar a sus hijos en el horario de comedor si se orinan ya que, a raíz de la pandemia, algunos colegios eliminaron esta posibilidad.

La gestión de los comedores incluye el servicio de madrugadores, en el que se da el desayuno en el centro a los niños cuyas familias necesitan conciliar.

La comida la servía la viguesa Alimentación Saludable Gallega

El contrato llevaba varios años en manos de la empresa viguesa Alimentación Saludable Gallega, actualmente con un contrato adjudicado en 2022 con posibilidad de prórroga anual hasta un máximo de cinco años. Sin embargo, el Concello ha decidido sacar a concurso el servicio, de nuevo por un año con posibilidad de cinco de prórroga en las mismas condiciones. El presupuesto de licitación es de 965.957 euros, frente a los 891.206 de 2022, cuando acabó adjudicándose por 782.697 euros a la firma viguesa. En ese momento solo compitió otra, una pyme.

El servicio sale a contratación en base a la demanda que tuvo el curso pasado, cuando el promedio de uso del servicio de madrugadores fue de 350 niños cada día y del de comedor, de 865 alumnos. La media de monitores fue de 29 y 68, respectivamente. De los catorce centros atendidos, en cuatro solo hubo demanda del servicio de madrugadores, aunque el contrato contempla la posibilidad de extender la atención completa a los centros que lo demanden.

Dónde se prepara la comida

No hay cambios respecto a uno de los aspectos que en el pasado resultó controvertido, la no exigencia de cocinar en la ciudad de Lugo. Hasta ahora, y desde hace varios años, la empresa preparaba la comida en A Coruña y la trasladaba cada día a Lugo.

El gobierno explicó en su momento que la calidad del servicio estaba garantizada, en cuanto a condiciones de seguridad, conservación y temperatura, y que obedecía criterios del interventor municipal, en línea con la legislación de contratación pública de favorecer la competencia, aunque el funcionario también defendía entonces la existencia de fórmulas para favorecer, si así se quisiera, que los menús se elaborasen más cerca de los centros educativos, como exigir que su preparación se terminara lo más cerca posible de la hora en que se sirven. De hecho, en otras ciudades gallegas se hace así.

Aceite de oliva virgen y leche gallega

El contrato exige que haya al menos diez para reducir repeticiones. Se exige que el aceite sea virgen o virgen extra y la leche, gallega.



Solo se permiten frituras dos veces al mes. Se deben variar las preparaciones (plancha, hervor, guiso...) y están prohibidos los alimentos precocinados y los postres dulces. Deben ofrecerse hasta cuatro piezas de fruta diferentes a la semana y no debe sustituirse por zumos.

El pliego también exige pescado una o dos veces a la semana y pescado azul dos veces al mes.

Sin cambios en los precios

El almuerzo cuesta a las familias 1,80 euros y la comida, 3,60 euros o 4,50 si es en días esporádicos, en ambos casos, más el Iva. El servicio sale a contratación por 2,80 y 5,05 euros, respectivamente, sin Iva, aunque podrá adjudicarse por menos. Para el próximo curso no están previstos cambios en las tarifas para las familias.

Illa Verde: niños de tres años en el segundo turno por falta de espacio y de mesas y sillas

El Concello de Lugo se hizo cargo hace años del servicio de comedor en los colegios de la ciudad donde la Xunta no ofrece ese servicio por no disponer de cocina. Destina cerca de un millón de euros a una prestación de la que se benefician cientos de familias, pero que tiene aspectos por solucionar.

La falta de espacio o de condiciones que hay en algunos centros condiciona la calidad del servicio, como sucede en el colegio Illa Verde. La elevada demanda hace que la comida se tenga que servir en dos turnos, y como no hay suficientes mesas y sillas para los niños más pequeños, parte de ellos tienen que esperar al segundo turno, por lo que no empiezan a comer hasta las 14.45 horas.

La Anpa lleva tiempo intentando que se haga una remodelación de algunos espacios del colegio para poder solucionar el problema e incluso se ofreció a adelantar el dinero, según recordó la presidenta, pero no logró que el proyecto fuera adelante.

La dificultad estaría en si la obra debe hacerla el Concello, administración que se ocupa del mantenimiento de los colegios, o la Xunta, que es la responsable de obras de más envergadura.

Este es un debate que ya se dio hace años por intervenciones que eran necesarias en otros centros de la ciudad, como la relativa al muro del colegio Rosalía de Castro.

El Illa Verde no es el único colegio con problemas de espacio para el servicio de comedor y para otras actividades. En esa situación está, por ejemplo, el Quiroga Ballesteros.

Los únicos centros públicos que tienen cocina propia son los de As Gándaras, A Ponte y Casás y el servicio lo presta la Xunta.