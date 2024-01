Combate político en un ring llamado Lugo

Disputaron un combate y empataron. José Ramón Gómez Besteiro y Alfonso Rueda coincidieron este sábado en Lugo para sacar pecho ante sus afines y desacreditar a sus oponentes. Los candidatos del PSOE y del PP a la Xunta de Galicia compartieron además protagonismo en el ring con su homóloga del BNG, Ana Pontón, que organizó un acto más sencillo, pero lanzó un mensaje igual de contundente.

Los tres levantaron expectación y midieron sus fuerzas en una ciudad que se movilizó para escuchar a unos candidatos pletóricos. La más cercana fue la nacionalista, que visitó el mercado de la capital y disertó con clientes y placeros. Uno de estos últimos, que regenta una frutería, le reprochó que los políticos se acuerden de los ciudadanos únicamente en campaña. "Eu son de Sarria e veño por aquí bastante", señaló Pontón. "Pois gústame que teña esa ansia por vir a Lugo", respondió el hombre.

La cercanía de la nacionalista llamó también la atención de tres candidatos del Partido Cantabrista —una formación nueva que reunió 1.500 votos en los últimos comicios de su comunidad—, que se desplazaron a Lugo únicamente para "aprender" del BNG y ver cómo lleva a cabo su promoción electoral. Su líder, Paulu Lobete, se mostró "sorprendido" con los medios de los que dispone la formación y solicitó una reunión con Pontón para "tomar nota".

También se acercaron a su público el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro, que derrocharon abrazos y posaron para los selfis que les pidieron a gritos sus seguidores. "¡Cazeinos, que sorte tiven", exclamaba una mujer con la foto de los políticos en su móvil. Los dos socialistas también firmaron autógrafos y se dejaron inmortalizar con el alcalde de A Fonsagrada, que aprovechó el momento y mostró un cartel anunciando la próxima Feira do Butelo.

Público de toda la provincia y de todas las edades aplaudió el discurso de Sánchez y apostó por la victoria de Besteiro el 18-F. Víctor Lombardía López, de 73 años, se desplazó desde A Fonsagrada con un pin de una rosa roja en su boina para conocer al líder nacional. "Sempre fun socialista e gustoume moito escoitar os discursos. Besteiro merece gañar, aínda que só sexa por todo o que ten aguantado. Ademais, ten ilusión", dijo. En el otro extremo del arco generacional, Ana María Díaz, de 22 años, y Yago Atadell, de 20 —ambos de Xuventudes Socialistas— aplaudieron a sus líderes y agradecieron sus referencias a los jóvenes. "Es importante que la juventud se movilice y es imprescindible un cambio para que haya progreso. Cuando la rueda está pinchada, hay que cambiarla", bromearon.

Un momento del acto de Sánchez y Besteiro. C.CASTRO

Por su parte, el PP también atestó su auditorio de público, que arropó a un Rueda convencido de continuar al frente de la Xunta. El candidato popular lamentó que Sánchez hiciese el viaje a Lugo "de vacío", ya que no hizo ningún anuncio de calado. "Non houbo goles neste partido", ironizó.

Besteiro también lanzó sus dardos hacia el PP y bromeó con las casualidades. "Veñen hoxe a Lugo a presentar o programa do que non fixeron en catro anos e agora queren facer en un. E precisamente veñen hoxe. Veñen chupando rueda. Non é unha expresión moi galega, pero todos a entendemos", apuntó.

A escasos cinco kilómetros uno de otro —Besteiro en Veterinaria y Rueda en el Pazo de Ferias— los dos candidatos echaron un pulso y triunfaron entre los suyos. Tan cerca en distancia, tan lejos en ideología.