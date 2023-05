'Comadre' completa o Paseo das Palabras do Ano

O presidente da Real Academia Galega (RAG), Víctor Fernández Freixanes, asistiu este mércores á colocación da palabra comadre no Paseo das Palabras do Ano, na cidade de Lugo, unha iniciativa que puxo en marcha a área de Cultura do Concello da capital lucense para “poñer en valor a lingua galega e visibilizar esa iniciativa anual” da institución académica.

Despois dun convenio asinado dous anos antes pola RAG coa Fundación Barrié, en 2014 comezou a escollerse, a través do Portal das Palabras, a Palabra do Ano -unha iniciativa para difundir o léxico galego-. Nesta ocasión, os usuarios elixiron 'comadre' como termo do ano 2022.

Esa palabra quedou esta mañá colocada no Paseo das Palabras do Ano, na cidade de Lugo, xunto coas elixidas en anos previos: corrupción, refuxiados, irmandade, afouteza, deseucaliptización, sentidiño, nós e Tanxugueiras.

“Quero agradecer o Concello esta iniciativa. A RAG coida as palabras e traballa polas palabras, a saúde e o futuro da nosa lingua. Pero ese traballo non ten sentido se non hai xente detrás, sen a sociedade que sustenta este edificio”, dixo Freixanes.

“Sentimos especialmente gratificados polo feito de que haxa iniciativas como esta, onde a lingua é a protagonista e, ademais, ponse en mans da xente”, concluíu.

Pola súa banda, o tenente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, dixo que “o futuro da nosa lingua está vivo” e, “con esta iniciativa”, o Concello pretende “seguir mellorando a imaxe da cidade”, porque a Rúa Mallorca xa se converteu “nun atractivo turístico máis”, pero tamén poñer en valor un símbolo tan importante como é” a propia “lingua galega”.