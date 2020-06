Es uno de esos a los que sus amigos llamaban paranoico cuando a principios de marzo y, con un ojo puesto en lo que pasaba en Italia, empezó a tomar precauciones que ahora parecen más que lógicas. Quique Iglesias tenía entonces 60 años, estaba de baja por una intervención vascular y se tomaba su recuperación muy en serio: iba a la piscina cuatro veces por semana y a un entrenador personal, tres; siempre temprano para no coincidir con mucha gente. "Estaba gordito pero en forma, tenía buen fondo cardiovascular y masa muscular, no como ahora que la he perdido toda. Estoy convencido de que eso fue lo que me salvó", explica.

Lo dejó todo nada más empezar ese mes y el viernes 13 de marzo vio, como toda España, el mensaje de Pedro Sánchez en la televisión y le pareció que sus sospechas se confirmaban. Propuso a su mujer ir bien temprano al súper a hacer una compra grande creyendo que así la harían con tranquilidad. "Aquello era la locura, gente por todas partes, familias que se dividían para llenar varios carros... Creo que fue ahí donde me contagié. Al miércoles siguiente empecé con los síntomas", explica.

Cuenta que los percibió de una forma "radical", sabe con absoluta exactitud cómo empezaron. "Estaba en el jardín y noté como si me pegaran con un bate de baseball en los riñones", explica. Dolorido y agotado, al día siguiente perdió el sentido del olfato al completo y se le alteró el del gusto. Entonces esos dos síntomas todavía no se incluían en el listado de los que se consideraban característicos de coronavirus pero ahora se sabe que se dan en muchos pacientes tal y como los describe Quique. "Se me exacerbaron los sabores, lo salado sabía exageradamente salado como si le hubieran echado cucharadas de sal. Lo dulce, demasiado dulce", apunta.

El dolor, el cansancio y la pérdida de olfato fueron los primeros. Nunca tuvo tos y el dolor de garganta tardó varios días en aparecer

La tos, entonces el que se consideraba síntoma diferencial de Covid-19, no llegó en ningún momento. Pero sí el picor de garganta y los problemas para respirar. Quique, diabético de tipo II, era un paciente de riesgo y de su seguimiento se hizo cargo el equipo hospitalario que utilizó la plataforma Telea. Le enviaron a su casa un pulsioxímetro y tenía introducir los datos de saturacion de oxígeno tres veces al día. Le llamaban a diario y, cuando llevaba tres días con ese control, le dijeron que debía ir a Urgencias porque los números no eran buenos. Volvió a casa tras la revisión pero a los tres días volvió a empeorar y le dijeron que debía ingresar. Enviaron una ambulancia a recogerlo y se despidió de su mujer sin saber cuánto tardaría en volver a verla.

"En planta, una noche tuve un episodio horrible de disnea. Llamé al botón para avisar a la enfermera porque sentía mucho dolor en el pecho. Les di trabajo, estuvieron dos o tres horas tratando de estabilizarme", explica. Pasó otro día y seguía sin respirar bien. El neumólogo le dijo que era preciso llevarlo a la Uci e intubarlo para lo que se le induciría un coma. "Le pregunté cuánto tiempo estaría así, me dijo que no podía decírmelo, que unas dos o tres semanas. ‘O para siempre’, le dije yo. Me pidió que tuviera confianza. No llamé a mi mujer, me aconsejaron que no lo hiciera, que los dos estábamos bajos de ánimo y que no nos convenía una despedida en ese estado", apunta.

Si Quique cumplió casi milimétricamente con la que ahora se sabe que es una evolución estándar de la enfermedad en sus formas más graves —cinco días para el desarrollo de los síntomas, una semana más para empeorar y otros cinco días para precisar atención a críticos— su mujer también vivió la que fue la situación de muchos familiares de pacientes: aislada en casa sola, también enferma y sabiendo de su marido solo por el teléfono, un suplicio. Los tres hijos seguían la situación desde la provincia de A Coruña, donde viven.

No recuerda nada de los 18 días que pasó en la Uci en coma, solo cómo le colocaron el tubo y después una llamada de su mujer

Él recuerda con precisión cómo es el proceso de intubación. "La gente cree que te meten el tubo cuando estás dormido pero, en realidad, te van sedando a medida que lo hacen", explica de un proceso que no es fácil y al que uno se enfrenta pensando cómo y cuándo será lo que venga después. Tras ese trance, pasaron 18 días de coma, que fueron "como una muerte, una muerte de 18 días". Tiene cero recuerdos. Para Quique supusieron un suspiro: en un momento le estaban intubando y, acto seguido, le colocaban en la oreja un teléfono del que salía la voz de su mujer. Para ella y para sus hijos, una agónica espera llena de miedos. "Hubo dos momentos muy duros, en los que realmente estuve a punto de morir. Mi mujer hablaba a diario con los médicos; de una, Montse, se hizo amiga, lloraban juntas. Mis hijos lo mismo", dice Quique, que se deshace en elogios a la entrega y profesionalidad del personal de la Uci, a su dedicación y a la manera delicada de transmitir información. "Son siempre veraces, realistas, pero nunca dejan que la familia se venga abajo", dice.

DELIRIO. Destaca eso y su eterno agradecimiento justo antes de recordar que, tras despertar, se lo hizo pasar fatal. "Tuve un delirio psicótico, que por lo visto es algo frecuente después de una sedación larga. Así como no recuerdo nada de lo anterior, de esto recuerdo cada detalle: creía que estaba en un centro experimental italiano y que me querían robar los órganos, gritaba al personal día y noche", explica. Pasado el brote, empezó a mejorar poco a poco, a comer algo, a respirar mejor. Subió a planta sin necesidad de aislamiento porque hacía tiempo que la PCR ya le salía negativa, pero aún no pudo recibir visitas de su familia hasta tres días antes del alta.

Quique recuerda que te dan de alta de Covid-19 pero no de sus consecuencias: cansancio, debilidad y una parálisis en la mano

Superado por las noticias que veía en la tele, dejó de encenderla y se concentró para pasar el rato en diseñar en su cabeza un concierto que, aficionado al rock, siempre quiso dar sin atreverse. Decidió, y anunció en su cuenta de Facebook, que lo haría. Tiene elegido el repertorio desde el hospital.

A su casa del rural de Lugo volvió otro Quique diferente: 20 kilos menos, una debilidad física desconocida que le impedía dar más de diez pasos y la voluntad de recuperarse. "Te dan de alta de Covid pero no de las secuelas que te quedan", dice. El cansancio es el fundamental, acrecentado por una radical pérdida de masa muscular. En su caso, además, tiene una parálisis en la mitad de la mano derecha que atribuyen a un aplastamiento del nervio durante el coma. Es probable que en el futuro se tenga que operar.

Se recupera con su familia y sus perros, paseando por el jardín y hace una semana sopló 61 velas. "El concierto ni lo perdono ni me lo perdonan mis amigos", dice.