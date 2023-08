Cuatro colisiones contra terrazas de Lugo en menos de dos años

El accidente registrado en la noche del miércoles al jueves en Fontiñas no es el primero de estas características que tiene lugar en Lugo. De hecho, en los últimos dos años, al menos otros tres sucesos similares pusieron en vilo a los lucenses y desataron la polémica sobre la falta de seguridad que presentan las improvisadas terrazas de hostelería autorizadas a raíz de la pandemia.

En septiembre de 2021, un choque entre dos vehículos en el barrio de A Ponte acabó con uno de ellos empotrado en la terraza de un bar, sito en el cruce entre la Estrada Vella de Santiago y la carretera que enlaza con la de Portomarín. En aquella ocasión, el siniestro tuvo lugar sobre las tres menos cuarto del mediodía, pero la suerte quiso que en ese momento no hubiese ningún cliente en las mesas del exterior del bar.

Tan solo cuatro meses más tarde, en enero de 2022, una mujer de 53 años de edad perdió el control de su turismo e impactó contra la terraza de un local de hostelería de la Rúa Serra de Ancares. La conductora —que arrojó una tasa de 0,86 miligramos en la prueba de alcoholemia— siguió la marcha tras la colisión, pero la Policía Local consiguió interceptarla en la Rúa da Fraga. Igualmente, otro conductor ebrio sembró el pánico a finales de marzo del pasado año al chocar contra la terraza de un restaurante en la Rúa Ruiseñor, en la zona de Garabolos. El incidente se produjo sobre las tres y media de la tarde y también se saldó sin daños personales.

Todos estos casos generaron alarma y desataron las críticas de los vecinos, el mismo malestar que se percibía este jueves en la Ronda das Fontiñas, escenario del último suceso de estas características. "Es increíble que se permitan terrazas en plazas de aparcamiento, pegadas a la calzada. Los conductores van como locos por esta zona, a pesar de que la Policía Local hace muchos controles. Si no los hicieran no podríamos salir a la carretera porque la gente es muy inconsciente. La culpa es de los infractores, pero el Concello tenía que evitar este peligro. Hasta ahora no pasó nada grave, pero podría haber pasado. Si esta noche hubiese muerto alguien, mañana ya estaban todas estas terrazas desmontadas", comentaban los residentes.

Para el Concello, sin embargo, la responsabilidad de este tipo de sucesos recae únicamente en los conductores. "No se puede relacionar la conducta delictiva de un particular con la colocación del mobiliario urbano, de las terrazas, o de cualquier otro elemento que tenga autorización para permanecer en la vía pública. Este conductor también se llevó por delante varios contenedores y eso no significa que su ubicación no fuese oportuna. De detectarse algún tipo de instalación que genere situaciones de inseguridad", apuntan, "el Concello estudiará el caso para valorar qué medidas llevará a cabo para corregirlo. En este suceso, está claro que la terraza no generó la situación de peligro, sino que fue el conductor, que dio positivo en alcohol, el que cometió la infracción".

Desde el Concello señalan además que ya iniciaron la redacción de una ordenanza que unificará "las características estéticas" de estas instalaciones. "La ciudad pasó de 102 terrazas a 323 tras el covid, garantizando así la supervivencia de muchos establecimientos de hostelería y el mantenimiento de los puestos de trabajo asociados", alegan.

Un suceso similar en Vilaboa dejó dos fallecidos

Hace varios meses, el 17 de marzo, un suceso similar en la localidad pontevedresa de Vilaboa se saldó con dos personas fallecidas. Un conductor perdió el control de su vehículo y arrolló a cuatro hombres que jugaban su habitual partida de cartas en un bar, dos de los cuales —de 79 y 67 años de edad— no lograron sobrevivir al impacto. El conductor será juzgado por homicidio imprudente, por conducción negligente.