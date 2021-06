El colegio Sagrado Corazón inicia a fin de mes el traslado al nuevo edificio

Ya falta menos. Si las cuentas no fallan, la comunidad educativa del colegio Sagrado Corazón iniciará el traslado al nuevo edificio, construido en la calle Venancio Senra, a unos 300 metros del actual y con capacidad para 450 alumnos. Por el momento, los profesores y el resto del personal ya comenzaron a empaquetar en cajas libros y otro tipo de objetos, con el fin de poder realizar el traslado a últimos de este mes, una vez finalizadas las clases y tal y como avanzó la Consellería de Educación a la comunidad educativa y a este periódico.

La idea es comenzar el próximo curso 2021-2022, en septiembre, en el nuevo edificio, que comenzó a levantarse hace dos años, después de que padres y vecinos pidiesen insistentemente a la Xunta la construcción de otro colegio —al caducar la cesión de las instalaciones actuales por parte de Abanca— y al Ayuntamiento la cesión de terrenos para hacer las obras. La inversión total superó los 4 millones de euros.

Estas nuevas instalaciones del colegio Sagrado Corazón son las primeras que construye la Xunta en Lugo desde hace casi 30 años. El último colegio que se puso en pie fue el Menéndez Pelayo, en la zona de las llamadas Casas Baratas, en 1992.

El nuevo edificio que albergará el colegio Sagrado Corazón dispone, en su planta baja, de seis aulas de Educación Infantil con aseos incorporados cada dos, además de gimnasio, sala de usos múltiples, almacenes, zona de administración, sala de profesores, conserjería y comedor.

Además, en la planta alta, se diseñaron doce aulas de Primaria y cuatro, de apoyo educativo, junto con la biblioteca.

El centro cuenta también con una pista polideportiva cubierta y otra al aire libre.

Mientras tanto, los casi 300 alumnos que tiene el colegio encaran —junto con los 26 profesores— una semana en la que se despedirán de unas instalaciones levantadas por la antigua Caja de Ahorros de La Coruña y Lugo —hoy Abanca— en el polígono Sagrado Corazón, también construido por la entidad bancaria a finales de los años 60.

Tan pronto como terminen las clases, se publicarán, en el blog del centro, Legolingua, un flashmob grabado por el actual alumnado y profesorado y un vídeo con intervenciones de antiguos estudiantes y docentes con el fin de decir adiós a las instalaciones que acogieron este colegio durante 52 años y que, a partir de ahora, podrían convertirse en las del centro de salud del Sagrado Corazón, que se quedaron pequeñas. La alcaldesa, Lara Méndez, y el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, intentarán negociar con Abanca la cesión del colegio con el fin de reformarlo y llevar para allí el consultorio médico.

Una plaza de profesor con piso incluido

El bloque número 26 del polígono del Sagrado Corazón era, hasta hace poco más de tres décadas, el edificio de los maestros. Allí vivían muchos de los primeros docentes que tuvo el colegio e incluso dos de ellos —don Julio y don Ramiro, como les llamaban, en aquel entonces, los alumnos— regentaban una librería.

En septiembre de 1969, echaba a andar un colegio en Lugo que, en aquella época, era de los más modernos y avanzados en recursos de la capital lucense y por el que ya pasaron varias generaciones. Ofrecer vivienda a los maestros no era ninguna novedad en las escuelas rurales de entonces. Sin embargo, en el ámbito urbano no era muy habitual que la plaza de maestro en un colegio público, «nacional» —con el lenguaje franquista de la época—, llevase adjunta un piso.

Por eso, conseguir plaza de profesor en el colegio Sagrado Corazón era, entonces, algo muy codiciado. La Caja de Ahorros de La Coruña y Lugo cedía el uso de un piso, recién construido, a los primeros docentes en un polígono que acababa de poner en marcha en el barrio de Burozos y en el que se asentaban clientes de la entidad a los que, por sorteo, les había correspondido una vivienda en condiciones de pago más ventajosas de lo que era habitual.

Pero, además, ir a dar clase al Sagrado Corazón tenía otras ventajas añadidas, según todavía recuerdan algunos de los primeros profesores del colegio. Se les daba una pequeña gratificación mensual, además del sueldo, y también muchos de ellos se hacían con una plaza en Lugo —tras un recorrido por distintas escuelas rurales de la provincia— y en un colegio, para la época, muy dotado en recursos e instalaciones ya que, entre otras cosas, disponía de un salón de actos amplio y de laboratorio.

José López Fernández y José Luis Fraiz Seijas llegaron como profesores al colegio Sagrado Corazón cuando el centro ya llevaba casi diez años de rodaje. Pese a que el colegio ya no estaba recién estrenado, seguía siendo uno de los mejores de Lugo, tanto en recursos como instalaciones, de forma que ambos se dieron con un canto en los dientes cuando consiguieron plaza.

El colegio era muy codiciado por los docentes en aquella época, ya que se les ofrecía un puesto público y vivienda en el polígono

"O colexio estaba rexido pola Junta de Promoción Educativa, que facía a selección dos docentes. Na Junta, estaban o director da caixa e o párroco da Nova, ademais do director do colexio e outras persoas. Aínda que a selección se facía desa maneira, os mestres eramos nomeados polo Ministerio de Educación e cobrabamos do Estado. No meu caso, eu entrei como especialista na segunda etapa de EXB, de sexto a oitavo. Había moitos alumnos e resultaba difícil matricularse no colexio. Lembro que tiña un primeiro con 33 nenos, pero había grupos de 40 e pico. En resumidas contas, entrar no colexio Sagrado Corazón era moi apetecible porque todos queriamos vir para Lugo, entre outras cousas", cuenta José López, un profesor que estuvo en el centro desde 1977 hasta 1991 y que venía de Guntín.

José Luis Fraiz llegó al Sagrado Corazón un año después, en 1978, y estuvo en el colegio hasta 1989. Venía de Castro de Ribeiras de Lea, donde había sido director.

"El Sagrado Corazón era un colegio de prestigio porque entonces tenía unos medios que no había en el resto de los públicos. Teníamos gimnasio, salón de actos, laboratorio y eso no existía en otros sitios. Yo entré como profesor especialista en Ciencias y Matemáticas y di clase de estas materias en la segunda etapa. Tenía también la especialidad de Educación Física, pero nunca la ejercí", dice.

"Encontramos en el Sagrado Corazón una vida muy tranquila en esa etapa"

María Teresa Vázquez Vidal es, a sus 80 años muy bien llevados, una de los primeros profesores que inauguró el colegio Sagrado Corazón aquel primer curso 1969-1970. Su marido, Manuel López Rábade, acababa de ser nombrado director de un centro educativo que echaba a andar de la mano de la Caja de Ahorros de La Coruña y Lugo. Ambos, que estaban en Ferrol, se vinieron para Lugo y, como muchos más, se instalaron en el polígono, en uno de los pisos que se les cedían a los maestros.

"Él era de Lugo y aquí estaba su familia. Siempre tuvo la idea de venirse para aquí y esta era una gran oportunidad. Ejerció como director dieciséis años y después pasó a la inspección. Yo también entré con él y estuve unos veinte años en el Sagrado Corazón hasta que, después, me fui para el IES Sanxillao, donde di clase de Geografía e Historia", apunta María Teresa.

La pareja, que tenía ya un hijo, se instaló en el barrio, donde encontraron "una vida muy tranquila", recuerda María Teresa. "Nos adaptamos muy bien al polígono y al colegio. Había muchos más profesores que vivían allí y no tuvimos ningún problema", indica esta profesora.

"En el bloque de las niñas todas éramos profesoras y en el de los niños, eran profesores"

También fue fácil la adaptación en el colegio, aunque María Teresa era de A Coruña y nunca había trabajado en Lugo. "No noté mucha diferencia entre los niños del colegio de Ferrol, de donde venía, y los que me encontré en el Sagrado Corazón. Sí que vi más cambio con respecto a una escuela rural en la que estuve antes", comenta.

Esta profesora solía dar clase en tercero de EGB. Durante varios años de los que estuvo allí, ella era la tutora de las niñas, que disponían de un edificio aparte de los niños.

"Hasta mediados de los 80, solo había enseñanza mixta en la segunda etapa, de sexto a octavo de EGB, y en Parvulitos. Pero de primero a quinto, las niñas estaban separadas de los niños. Se les daba clase en aulas y en bloques distintos. Y en el bloque de las niñas todas éramos profesoras y en el de los niños, eran profesores", recuerda María Teresa.