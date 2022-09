El colegio Rosalía de Castro inicia una campaña para exigir un nuevo conserje

El colegio Rosalía de Castro inicia, desde este martes, una campaña reivindicativa para pedir que el Concello de Lugo convoque la plaza de conserje tras la jubilación del anterior. El centro dejará sonar la alarma para reclamar su incorporación.

La directora del centro, Loli Freire, anunció que colocarán varios carteles en el patio del colegio con el fin de visibilizar el problema que tiene el centro "xa que un conserxe fai bastante máis que abrir e pechar portas, hai moitas tarefas que quedan sen facer e que non fai o empregado que mande o Concello", afirma.

Una de estas tareas es el relleno del depósito de gasoil para la calefacción, un trabajo que se debería acometer en los próximos días para que las aulas puedan climatizarse cuando vengan los primeros fríos este otoño.

La directora del centro también se queja de que, de esta manera, tampoco se está cumpliendo el nuevo protocolo covid establecido por la Xunta, en el que se estipula que las aulas deben ventilarse antes del inicio de las clases. "Aquí isto non se está a facer porque non hai un conserxe, así que estamos a incumprir o protocolo covid. Esta praza tiña que estar xa cuberta porque deu tempo a facelo. O anterior xubilouse a finais do curso pasado e houbo todo o verán para facelo", insiste.

Este lunes, la directora tuvo que llamar a la Policía Local para desactivar la alarma del centro dado que prefiere no facilitar la contraseña "a un empregado que non vai ser o conserxe definitivo".