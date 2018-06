El Colegio de Abogados recurre al CGPJ por los retrasos de Pilar de Lara

LUGO. El Colegio de Abogados de Lugo ha decidido tramitar ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una denuncia presentada por el abogado del exconselleiro Fernando Blanco por lo que considera injustificables retrasos en la tramitación de sus recursos. En su queja, habla de meses e incluso años para responder a los escritos, cuando no son directamente olvidados, lo que habría impedido que la Audiencia Provincial se pronunciara sobre estos asuntos desde principios de 2015.

Hay que recordar que este caso se inicia en 2011, en la conocida como operación Campeón, con Jorge Dorribo como protagonista principal. En octubre de ese año, Dorribo logra salir en libertad después de confesar a la jueza de instrucción 3 que había sobornado a políticos, entre ellos a José Blanco, entonces ministro de Fomento, a Pablo Cobián, diputado autonómico del PP, y a Fernando Blanco, conselleiro de Industria de la Xunta con el bipartito y una de las grandes esperanzas del BNG para su liderazgo gallego. Fernando Blanco es el único de los tres políticos aludidos que dimite inmediatamente, renunciando a su condición de aforado, para facilitar la investigación.

Mientras que el Supremo hace ya muchos años que sobreseyó las acusaciones contra José Blanco y Pablo Cobián aceptó una leve condena en el juicio por el caso Campeón, Fernando Blanco sigue imputado.

La jueza instructora decidió en 2012 que su caso no tenía nada que ver con el de Dorribo, por lo que desgajó la pieza y la envió a reparto. Recayó en instrucción 1, el de Pilar de Lara. Como parte de las investigaciones, se solicitó un informe a los agentes de la Udef sobre el patrimonio de Blanco, que concluyó sin resultados relevantes. Pese a ello, se pidió un segundo informe de ampliación, también sin hallazgos delictivos. Pero es que luego todavía se encargó un tercer informe, en esta ocasión a Vigilancia Aduanera, con conclusiones similares.

Por el camino, el abogado de Blanco, Xoán Antón Pérez Lema, solicitó el sobreseimiento de las actuaciones, que se denegó. Se presentó recurso ante la Audiencia, que en aquel momento consideró que era demasiado pronto y que quedaban actuaciones por realizar.

Las investigaciones continuaron sin apenas avances, paradas durante meses y meses, hasta este miércoles.

En varias ocasiones, relata Pérez Lema, presentó ante Pilar de Lara recursos en contra de su decisión de prolongar el caso. En algunas, afirma, pasó hasta un año sin respuesta. En otras, ni siquiera le contestó, como es el caso del recurso presentado en octubre de 2017 contra la enésima negativa a archivar.

La clave es que sin esa respuesta no existe posibilidad siquiera de apelar ante la Audiencia Provincial, por lo que decidió denunciar los hechos ante el CGPJ. Este acaba de someter el juzgado de Pilar de Lara a una inspección especial por retrasos continuados en los macrosumarios que instruye.

Pérez Lema «Gravemente indiligente, cuando no maliciosa»

El abogado Xoán Antón Pérez Lema considera que la instrucción de este caso se ha convertido «en un auténtico escándalo, en el que desde al menos 2015 se ha querido construir la apariencia de que se sigue investigando cuando se trata de una investigación especulativa y sin contenido con el único objetivo de que mi cliente siga sufriendo una pena de telediario».



Es por ello que considera que «los retrasos y los incumplimientos sistemáticos de los plazos conforman una actuación del juzgado gravemente indiligente, cuando no maliciosa».



En este proceder no quiere olvidarse la Fiscalía, «que ha estado ausente durante casi todo el procedimiento y solo ha hablado hace ocho meses para pedir más declaraciones, que llevan anulándose y volviéndose a señalar desde hace meses».



Respuesta

Xoán Antón Pérez Lema también informó que desde el propio juzgado se le impidió hablar sobre este asunto con los inspectores del CGPJ que estaban en Lugo realizando el examen de los expedientes de Pilar de Lara, por lo que no le quedó otro remedio que presentar la queja.



Como toda respuesta del juzgado hasta ahora, añade, ha recibido hace unos días una provindencia en la que De Lara ordena al letrado de la administración de Justicia que tiene a sus órdenes que compruebe qué ha sido del recurso y le dé «impulso procesal»