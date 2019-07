Dos colectivos sanitarios se movilizan en el Hula por su precariedad laboral

Los enfermeros y celadores del área sanitaria de Lugo se movilizaron este viernes en el vestíbulo del Hula para protestar por sus condiciones laborales. La movilización, que se repitió en todos los hospitales de referencia de Galicia, congregó a decenas de profesionales. Beatriz Da Silva, representante de los celadores de Lugo, aseguró que estos profesionales reivindican sus puestos de trabajo en los puntos de atención continuada (PACs) y en los centros de atención primaria. "Nos últimos concursos de traslados non se ofertaron as nosas prazas, e non estamos dispostos a perder os nosos postos de traballo", asegura.

La plataforma de celadores demanda que se haga una revisión de las plazas que han perdido, y que, según dicen, ocuparon una nueva categoría de trabajadores que se creó, conocida como Persoal de Servizos Xerais, "unha mistura entre persoal administrativo e de celadores", según Beatriz Da Silva. "Cremos que estamos o suficientemente dotados de experiencia para desonvolver ese traballo que levamos defendendo durante moitos anos", asegura.

ENFERMEIRAS EN LOITA. La plataforma Enfermeiras Eventuais en Loita, que congrega a enfermeros con que encadenan contratos temporales, también está en pie de guerra por sus condiciones laborales. Jorge Lobo, enfermero del Sergas en Lugo y miembro de la asociación, se hizo ayer eco del manifiesto que han elaborado en la plataforma, desde la que recogen firmas para acabar con su situación. En el escrito piden el fin de la precariedad de sus contratos eventuales de continuidad. "O que fan é perpetuar a escravitude maquillada de contratos dun ano, pero non é máis que estar dispoñibles para o Sergas 24 horas ao día, os 365 días do ano, e que nin sequera nos deixa conciliar o traballo coa nosa vida familiar", denuncia Lobo.

En el manifiesto también defienden una sanidad pública universal y gratuita, ya que consideran que unas buenas condiciones laborales repercuten en la atención de los pacientes, y el reconocimiento de la enfermería como una disciplina autónoma. "Hai moito que deixamos de ser simples axudantes técnicos sanitarios; agora somos diplomados e graduados, cos nosos catro anos de carreira e competencias propias", asegura Jorge Lobo.

Tanto los celadores como los enfermeros tiene pensado continuar su lucha hasta conseguir sus objetivos. "Esta é a primeira das movilizacións da iniciativa '12 meses 12 loitas', no que o día 12 de cada mes se realizará un acto no que visibilizaremos o noso problema e reivindicaremos os nosos dereitos", asegura el representante de la plataforma Enfermeiras Eventuais en Loita. Por su parte, los celadores tampoco se darán por vencidos. "Imos loitar todos xuntos ata que non nos queden máis forzas, e imos recuperar os nosos postos de traballo e pola nosa cualificación profesional", afirma Da Silva.