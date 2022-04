La aplicación de la bonificación de veinte céntimos de euro por litro de combustible repostado ha provocado en las primeras horas de este viernes colas en las propias gasolineras y reclamaciones por parte de los clientes, mientras que los encargados de las estaciones de servicio afirman que están sobrepasados y que difícilmente podrán aguantar así durante tres meses.

En declaraciones a Efe, la presidenta de la asociación que agrupa a las gasolineras de Lugo y vicepresidenta de la federación autonómica, Lourdes Franjo, ha dicho que, en su establecimiento, "aún no eran ni las diez de la mañana" y tenía ya sobre la mesa "tres reclamaciones de clientes".

Cola para repostar en una gasolinera de Lugo. SENANDE

"Operativamente, esto es horrible. No sé cómo podrá hacerlo la gente que tiene que aplicar el descuento a mano. Nosotros lo tenemos todo informatizado, el programa supuestamente lo hace todo, pero se está quedando colgado", añadió.

Eso obliga a los encargados de la gasolinera a "tirar de calculadora" para aplicar el descuento, porque "la gente no viene a echar gasolina por litros. No te dice, échame 20 litros. Te pide que le eches 20 o 50 euros", aclaró Franjo, por lo que el responsable del repostaje tiene que calcular, si no se lo hace el programa informático, el porcentaje de descuento.

Así, "paguen en efectivo o con tarjeta, los clientes tienen que acceder a la tienda, que lleva toda la mañana llena de gente", porque los usuarios "tienen que llevarse el ticket" para revisar que el descuento se ha aplicado correctamente.

"En este momento, estamos tomando los datos de los clientes para realizar la factura correspondiente por los repostajes y enviársela posteriormente. Tenemos que revisarlas. Es mejor hacerlo así que entregársela con algún error", precisó.

A esta situación se suma el hecho de que "la gente normal lleva días sin venir a repostar, precisamente esperando a este descuento", de modo que "se forman colas" y las redes informáticas "están colapsadas".

"A lo largo de esta mañana ya he recibido varias llamadas de S.O.S, de gente que me pregunta qué hacer, si cierra o mantiene abierta" la gasolinera, dijo Lourdes Franjo. Reconoce que ya no sabe qué "decirles", porque "si esto no mejora, así tres meses no los aguantamos, ni yo ni mis empleados".

En ese sentido, reconoce que hay momentos en los que no sabe si echarse "a llorar" o "encerrarse en el baño", porque "la gente está súper descontenta" y son los responsables de las gasolineras los que "están dando la cara", aunque lo que está pasando no sea por su "culpa".

"La gente viene a la gasolinera a echar gasolina y a marcharse. El servicio tiene que ser lo más ágil posible", recordó.

Lourdes Franjo precisó que esta situación no afecta solo a los establecimientos de su empresa, porque las demás gasolineras, a tenor de las llamadas recibidas en las últimas horas, "están exactamente igual".

El sistema informático de Repsol se satura

El sistema informático de Repsol está registrando problemas a nivel nacional ante la avalancha de clientes que han acudido a sus estaciones de servicio en las primeras horas de este viernes.

"Lo que está sucediendo es una acumulación de operaciones. Es cierto que los sistemas se están ralentizando ante el pico registrado, pero estas incidencias han sido algo puntual", ha explicado a Efe la compañía, que prevé que a lo largo del día "la situación se vaya normalizando" y se llegue a "una zona valle de peticiones".

Tal y como ha podido comprobar Efe en varias gasolineras de Repsol –propietaria de la mayor cadena de estaciones de servicio de España, con más de 3.300–, alguna de ellas ha tenido incluso que detener su actividad, al no poder acceder al sistema informático para registrar los pagos y aplicar el descuento.



Las gasolineras ven inviable adelantar más de 1.000 euros al día por la rebaja

Los propietarios de las estaciones de servicio gallegas aseguraban el jueves desconocer exactamente cómo aplicar el descuento en el momento del repostaje. Y no solo eso: advertían de las dificultades técnicas y, sobre todo económicas, que tienen muchas gasolineras para asumir la rebaja hasta que el Estado les ingrese el dinero que antes pondrán de su bolsillo.

La Federación Gallega de Estaciones de Servicio (Fegaes) ya advertía de que algunos negocios pequeños podrían verse abocados a cerrar, al menos de manera temporal, por la forma en la que se ha articulado esta medida, en vigor hasta el 30 de junio. Calcula que una gasolinera de tamaño medio –que dispense unos 5.000 litros por jornada– tendrá que adelantar "más de 1.000 euros al día".

El sistema funciona así: la rebaja se aplicará automáticamente en el momento de realizar el pago del carburante y deberá figurar en el tique que reciba el cliente. Lo que más indigna a los dueños de las gasolineras es que tienen que costear la rebaja íntegra hasta que el Gobierno les abone su parte del descuento, lo que tardará al menos unos cuantos días. A cargo del erario público corren 15 céntimos por litro de rebaja, mientras los otros 5 los tendrán que asumir los grandes grupos petroleros. En los surtidores ajenos a los principales operadores, el Estado sufragará la bonificación íntegra.

¿CUÁNDO COBRARÁN? El Ejecutivo garantizó el jueves que a partir de este viernes las estaciones podrán solicitar a través de un formulario en la web la Agencia Tributaria el anticipo del importe estimado de la bonificación que se aplicará hasta el 30 de junio. Deberán hacerlo antes del día 15 por el importe máximo del descuento que correspondería al 90% del volumen medio de ventas que declarasen en los mismos meses de 2021. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que a partir de la semana que viene se empezarán a transferir los adelantos.

Sin embargo, desde el sector no se fían. Esgrimen que en torno al 70% de las 11.650 estaciones que operan en España son pymes y más de 3.800 las gestionan autónomos, muchos sin margen para adelantar los descuentos.

Así se lo trasladaron este jueves integrantes de Fegaes a representantes del Gobierno, en un encuentro en el que reclamaron poner fecha al abono de los anticipos y avisaron de los problemas técnicos para aplicar la medida en muchas gasolineras. "No disponen de sistemas informáticos integrados con surtidores que puedan emitir tiques para cumplir con el real decreto", avisan desde la federación que preside Julio López.

Entre los asistentes a esa reunión estaba la presidenta de la asociación que agrupa a las gasolineras de Lugo, Lourdes Franjo, quien aseguró que muchos compañeros del sector "se plantean cerrar". Incidió es que resulta "inasumible" para muchos negocios "adelantar el dinero sin saber cuándo se lo van a devolver" y adaptar lo sistemas informáticos. En cualquier caso, llamó a la "calma", con la esperanza de que la situación se aclare cuanto antes.

¿UN PARO PATRONAL? Este jueves ya había trascendido al menos el caso de un establecimiento en Cuenca que anunciaba su decisión de parar temporalmente a partir de este viernes por el impacto económico de la medida. Algunos autónomos y pymes especulan incluso con la posibilidad de un paro patronal como señal de protesta, lo que podría derivar en un colapso del transporte si se para el suministro.