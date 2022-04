Las colas que se registraron el viernes en las gasolineras de la capital lucense, como consecuencia de la rebaja de 20 céntimos por litro de carburante anunciada por el Gobierno, no tuvieron continuidad este sábado, salvo contadas excepciones.

A primera hora de la mañana, la afluencia de clientes a las estaciones de servicio era escasa, pese a que muchos lucenses aprovecharon para viajar por carretera con la llegada del fin de semana.

A medida que avanzaba el día, los vehículos ocupaban sus lugares en los surtidores sin tiempo de demora para ser atendidos por parte de los empleados de las estaciones de servicio.

Aunque no en todos los establecimientos se vivió esta situación de calma. A media tarde, en la gasolinera de la firma low cost Plenoil, ubicada en la Avenida Benigno Rivera, se había formado una cola con más de una veintena de vehículos a la espera de llenar sus respectivos depósitos. Ya fuesen automóviles propulsados por motores de gasolina o diésel, todos los surtidores trabajaban a pleno rendimiento.

Ese momento de colapso coincidió con la llegada del camión cisterna que aumentaría las existencias de unos depósitos que en algunos casos ya estaban llegando a sus límites.

Atasco en una estación de servicio en la Avenida Benigno Rivera de Lugo, este sábado. XESÚS PONTE

Este sábado mantenían el precio del litro de gasolina sin plomo 95 a 1,717 euros, mientras que el diésel se vendía por encima de esta cifra, a 1,737 euros. A estos precios se les aplicaba después el descuento de 20 céntimos que financia el Gobierno central.

Muy cerca de allí, la estación de servicio de Repsol de un centro de negocios presentaba, a primera hora de la tarde, un colapso del servicio informático que impedía ofrecer el descuento de 20 céntimos a sus clientes. La situación se repitió en el resto de gasolineras de la petrolera repartidas por diversos puntos de la ciudad.

CLIENTES. Fernando García, que repostaba en una estación de servicio, aseguraba que ya "esperaba esta situación, como pasó este sábado, pero tengo que repostar sí o sí", comenta. "Pagué pero no me aplicaron el descuento, así que tendré que volver en unos días para que me devuelvan la diferencia en efectivo. Pero no es culpa de las gasolineras, sino del Gobierno".

Una persona acude a repostar en Lugo. XESÚS PONTE

Así las cosas, en Gasóleos Ceao, mantuvieron la afluencia de clientes durante toda la jornada aunque, según cuenta su gerente, Juan Carlos Tomé, llevaron la jornada "muy mal, perdiendo dinero".

Cabe recordar que el Gobierno todavía no ha concretado una fecha para abonarle el descuento a las gasolineras y los empresarios son los que tienen que hacerse cargo del mismo.

Tomé asegura que sufrieron problemas informáticos toda la jornada "y no sé cuándo se podrá arreglar", cuenta seriamente contrariado el gerente de la firma, quien también tuvo que hacer frente a las reclamaciones de algunos clientes, así como a la comprensión de otros, que se hacían cargo de la situación.

Un coche repostando en una gasolinera Galp, este sábado. XESÚS PONTE

GALP. Cerca del río Miño, en la estación de servicio de la firma Galp, la situación era de normalidad.

Los únicos clientes que sufrieron un tiempo de espera para ser atendidos fueron los que se acercaron a lavar el vehículo. Un dato que contrastaba con la calma que se reflejaba en las caras de los empleados, tras el estrés vivido este sábado. "Tuvimos gente todo el día, pero no hubo la avalancha de coches del viernes", dijo uno de ellos.

Mientras, en el centro comercial As Termas, la gasolinera de Eroski presentaba una imagen casi desértica.



Formularios

Anticipo de las bonificaciones

El Ejecutivo central puso el viernes a disposición de las estaciones de servicio el formulario para solicitar a la Agencia Tributaria el anticipo de las bonificaciones, con el compromiso de empezar a transferir el dinero la próxima semana. Por cada depósito que llenan, los vendedores tienen que poner de su bolsillo unos 10 u 11 euros. En ese escenario, alguna gasolinera de pequeñas dimensiones en la comunidad se vio abocada a cerrar hasta contar con el dinero prometido por el Gobierno.



Descuentos

El Gobierno introdujo varias medidas para rebajar los altos precios del combustible. La medida elegida fue la de hacer un descuento de 20 céntimos por litro de carburante, de los cuales 15 los aporta la Administración y los otros 5 lo hacen las petroleras.



Tiques

El descuento se debe aportar en el precio final y el cliente lo puede comprobar en el tique de compra, donde constan todos los detalles de la rebaja.