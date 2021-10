"Yo no cojo el coche por capricho", defendía este martes una lucense. Como muchos lucenses que usan el vehículo privado para ir a trabajar, defiende que no hay alternativas e insiste que el autobús no da un servicio que cubra con eficacia las necesidades de muchas familias: dejar a los niños en el colegio, llegar a trabajar, recoger a los pequeños, llevarlos a las actividades deportivas u otras actividades.

La crispación que generó el atasco de el martes sacó a relucir la frustración de muchos para poder moverse por la ciudad con cierta agilidad. En los últimos meses, dicen, hasta ir a O Ceao o As Gándaras para las actividades deportivas de los niños y volver a la ciudad se ha convertido en una pesadilla.

Pero está por ver si ese es un problema ya permanente en Lugo y deriva de los cambios realizados en el tráfico o si es consecuencia de las obras que hay en marcha.

En el atasco de el martes, por ejemplo, pudieron afectar también las obras que cortaron un carril en Pena de Rei, que sirve de conexión entre Fontiñas y San Roque y Ramón Ferreiro, lo que provocó que en esa zona hubiera un efecto multiplicador del colapso.

Son trabajos que, a la larga, deben contribuir a mejorar la ciudad, como también las de la Praza da Árbore, donde se están ampliando las aceras y se eliminará un carril de incorporación que lleva años inutilizado, lo que permitirá ganar espacio para peatones, según el área de movilidad.

Pero mientras tanto, los atascos crispan y multiplican otros problemas, como el de la seguridad a las puertas de los colegios, en muchos de los cuales ha vuelto a darse el problema de los aparcamientos indebidos y en doble fila.

CS. Al respecto, el edil de Ciudadanos Juan Vidal Pardo instó este martes al gobierno local a mejorar la seguridad a la entrada y salida de clase.

Tras asistir a las primeras reuniones de los consejos escolares, Vidal advirtió de que muchos padres se quejan del riesgo del tráfico. La falta de seguridad impide avanzar en proyectos como los itinerarios seguros para los niños, dijo. La velocidad es un problema en el entorno de colegios como el Illa Verde o As Mercedes, añadió, y reclamó mejoras en la limpieza de colegios como el de As Mercedes.