"No cogí una navaja ni para cocinar", dice la acusada del robo de unas extensiones

"Es todo mentira, yo no le robé nada ni la amenacé. Yo no he cogido una navaja en mi vida, ni tan siquiera para cocinar". Con estas palabras negó este viernes los hechos una mujer acusada de retar a una joven con un arma blanca en la capital lucense y robarle unas extensiones de pelo. "Quedé con la chica y le pagué 40 euros por el artículo. Fue todo bien, pero cuando llegué a casa me mandó un mensaje y me dijo que se había arrepentido de venderlas a ese precio y que quería 80 euros. Yo le dije que no aceptaba, pero que le devolvía las extensiones si me daba mi dinero. Ella me amenazó y me dijo que tenía un tío guardia civil y que me iba a meter en la cárcel, por lo que la tuve que bloquear", dijo.

La acusada -una mujer con iniciales I.C.N., con antecedentes por otros robos con violencia- negó igualmente que empujase a la víctima y reiteró que la denunciante "mentía".

La acusación pública, sin embargo, cree que la versión de la víctima es totalmente creíble y considera que hay pruebas suficientes para concluir que sobre las diez de la noche del 2 de agosto de 2019, la acusada quedó con la víctima en la Rúa Xosé Novo Freire, en las inmediaciones de un supermercado. Las dos mujeres habían entrado en contacto a través de la aplicación de móvil Wallapop y habían pactado la venta de unas extensiones de pelo por un precio de 40 euros. Sin embargo, una vez en el lugar acordado, la acusada le dijo a la vendedora que seguía interesada en el artículo, pero que únicamente disponía de 10 euros para adquirirlo.

La propietaria de las extensiones le respondió que no estaba interesada en venderlas por menos de 40 euros, tal y como habían acordado por teléfono, por lo que la compradora se alteró y le dijo: "Pues me las quedo y punto".

Además, la empujó y la arrinconó contra un inmueble, al mismo tiempo que le arrebataba de las manos las extensiones. Acto seguido, la acusada sacó presuntamente una navaja de entre sus ropas y la esgrimió hacia la víctima gritándole: "Pobre de ti que me denuncies. Ahora sé donde vives e iré a por ti". Tras las amenazas, la agresora se marchó rápidamente del lugar, llevándose las extensiones.

Condena. Por estos hechos, el ministerio fiscal solicitó este viernes una condena de cuatro años de prisión para la acusada como autora de un delito de robo con intimidación. Además, pide que la mujer le devuelva a la víctima las extensiones de pelo que le arrebató "y, de no resultar posible", solicita que la indemnice en la cantidad de 40 euros.

El letrado de la defensa, por su parte, pidió la libre absolución de la acusada, "ya que la única prueba en su contra es la versión de la denunciante, bastante dudosa", dijo. Tras escuchar los alegatos de las partes, el juicio quedó visto para sentencia en el Penal 1.