Un cocinero afronta un año de prisión por llamar "niñata" y "enana" a una camarera

Un joven que trabajaba como camarero de un establecimiento de la capital se sentó el jueves en el banquillo de los acusados del Penal número 2 de Lugo por acoso laboral a una camarera, a la que supuestamente llamaba continuamente "niñata" y "enana". El hombre reconoció que ambos tenían una mala relación en el trabajo, pero negó cualquier tipo de amenaza o agresión verbal hacia la chica.

La Fiscalía mantiene que los hechos sucedieron entre los años 2018 y 2020, cuando ambos eran compañeros de trabajo. Según explicó la denunciante, el acusado se dirigió a ella "en reiteradas ocasiones" con insultos y gritos, amenazando incluso con "partirle la cara" y con hacer todo lo posible para que la despidieran. "Siempre me decía que yo tenía la culpa de todo y me gritaba continuamente, incluso delante de los clientes. En varias ocasiones también se acercó a mí de forma violenta y me arrinconó contra la pared. Por culpa de esta situación tuve mucha ansiedad, ya que le tenía miedo y lo pasaba muy mal en el trabajo, pero no fui al médico ni le conté nada a mi jefe porque en aquel momento tenía un contrato temporal y tenía miedo a perder mi puesto de trabajo", declaró la joven. Finalmente, la camarera denunció los hechos en la comisaría de la Policía Nacional de Lugo y el hombre fue despedido.

Por estos hechos, el ministerio fiscal acusó al cocinero de un delito de acoso del artículo 172 del Código Penal y solicitó para él una condena de un año de prisión, así como dos años de alejamiento de la víctima. La acusación particular le imputa diferentes delitos y pide una pena que alcanza los ocho años de cárcel. Solicita además que el hombre indemnice a la denunciante en la cantidad de 5.000 euros por daños morales. Tras el alegato de las partes, el juicio quedó visto para sentencia.