Cocina nipona de moda

"Estivemos vivindo dez anos en Brasil e alí está moi presente a comunidade xaponesa e a súa gastronomía", cuenta Avelino Carballo sobre como surgió la idea de abrir, junto a su pareja Karla Braz, el nuevo restaurante japonés de Lugo, Yókoso, hace apenas diez días en el barrio de Fontiñas.

Avelino Carballo es un lucense apasionado de la comida japonesa que decidió fusionarla con la gastronomía brasileña y hawaiana. Así, esta es la principal apuesta del restaurante Yókoso, cuya palabra nipona significa 'bienvenido'. "Cando voltamos de Brasil paramos en Madrid para ver o funcionamento dos locais de comida xaponesa en España", explica el propietario del nuevo local.

La apertura del negocio se retrasó hasta el 31 de julio por la pandemia del coronavirus. "Agardamos para abrir ata que puido chegar o noso xefe de cociña dende o estranxeiro", explica Avelino sobre su cocinero principal, procedente de Brasil. El restaurante cuenta con tres cocineros y cuatro camareros para realizar el servicio.

PRODUCTO LOCAL. Yókoso, según Avelino, nace con la finalidad de que el cliente disfrute de unos sabores que recuerden al "lugar dende onde vimos".

"O noso obxectivo é que no restaurante non se realice o sushi tradicional, senón unha mestura coa comida tropical propia do Brasil", dice Avelino.

La principal diferencia de la cocina de este restaurante japonés es, según su propietario, la apuesta por un producto local. "Adquirimos todo aquel produto que se poida comprar en Galicia, a excepción de certos peixes como o atún vermello que procede de Tarifa", afirma el dueño.

Asimismo, todos los pescados son frescos para ofrecer un producto de primera calidad. "Faise todo de xeito completamente artesanal, nada está conxelado e leva máis tempo", explica Avelino, que añade sobre la duración de atención que "un prato sae cada cinco minutos" y "o prezo medio é de 25 ou 30 euros por persoa con todo incluido".

El restaurante abrió recientemente y tanto Avelino como Karla ya piensan en la confección de un menú degustación. "Imos facer un menú de alta gama con percebes e bogavante da terra nunha fusión con xamón, un prato con vieira e a carne de jobe", ilustra Avelino sobre la combinación de los principales productos que se ofrecerán próximamente en el restaurante.

Además, en el local hay diversas opciones porque "non é so comer pescado cru" sino que hay la posibilidad de distintos tipos de cocción para el pescado e incluso de ensaladas hawaianas para veganos o vegetarianos.

MEDIDAS. La situación socio-sanitaria marcada por el Covid-19 obliga a los locales hosteleros a seguir los protocolos de seguridad e higiene. El restaurante Yókoso presenta, en este sentido, una gran ventaja ya que tiene dos terrazas al aire libre.

"Temos a gran sorte de ter un local de dúas plantas con terraza arriba e abaixo con nove mesas", expresa Avelino Carballo sobre las instalaciones, que a su vez, cuentan con un reservado para 12 personas y el comedor principal frente a la cocina. El restaurante está en la calle Primavera número 20 y en Fontiñas número 42, ya que da para ambos lados.

Las principales medidas realizadas son la separación de dos metros entre las seis mesas del comedor y un trabajo exhaustivo de tareas de desinfección y limpieza necesarias.

La actividad del servicio empezó recientemente, pero la gente ya responde. "Tivemos o local cheo estes días", dice Avelino que también calcula que casi el 90% de los clientes son lucenses que llegan a degustar por primera vez la gastronomía japonesa.

Asimismo, el propietario espera poner en marcha ya en esta semana el envío a domicilio para aquellos que prefieran esta opción. "Repartiremos principalmente en Lugo capital e iríamos ata algún pobo da periferia se a demanda é considerable", manifiesta.

Yókoso se convierte en el tercer restaurante japonés en la ciudad con una apuesta basada en un producto local de calidad y la fusión gastronómica de dos países tan lejanos como Japón y Brasil.