El cobro de terrazas reaviva el debate sobre la ocupación de calles tres años después del covid

El Concello ha pasado al cobro las terrazas de hostelería de 2022 y esa circunstancia ha servido para reabrir el debate sobre la forma en la que el espacio público es ocupado por estas instalaciones, tan valoradas y usadas por los ciudadanos como censuradas en algunos casos porque dificultan la movilidad y favorecen el ruido nocturno. Y porque, además, sus dueños seguían sin contribuir por ellas desde 2020, año de la pandemia, cuando el sector trabaja a pleno rendimiento.

El Concello ha girado el recibo de 2022 a 41 establecimientos de hostelería y pasará el de 2023 a 49, cifras notoriamente bajas en relación al número de terrazas que se pueden ver en toda la ciudad. Esta circunstancia podría haberse visto favorecida precisamente por el hecho de que estas instalaciones lleven varias anualidades exentas de pago de tasa por ocupación del espacio público, lo que probablemente motivó que muchos establecimientos no tramitaran el permiso correspondiente. O que algunos de los que sí lo hicieron ocupen en realidad más superficie de la autorizada. De hecho, antes del Arde Lucus de este año, la Policía Local revisó las terrazas y obligó a recolocar o a reducir algunas en las zonas de la fiesta de más afluencia, para garantizar el paso de vehículos de emergencia.

Agravio. Ante ese agravio, que algunos hosteleros ya están haciendo ver, el gobierno local explicó ayer que esas cifras iniciales de establecimientos a los que se cobrará podrían variar "en función das comprobacións posteriores que se realicen". No obstante, no confirmó si realmente se va a verificar el número real de terrazas ni cómo podría comprobarse a posteriori. La Policía Local es quien autoriza y vigila estas instalaciones, pero no consta que hasta ahora se hayan hecho informes al respecto.

La instalación de terrazas se flexibilizó en 2020, cuando estalló el covid y, tras las semanas de confinamiento estricto, la actividad en la hostelería, como en otros sectores, tardó en restablecerse y lo hizo con muchas limitaciones. Como en otras ciudades, el Concello permitió a los hosteleros sacar más mesas y sillas a aceras, plazas e incluso a la calzada, eliminando espacios de aparcamiento. Y les eximió del pago de la tasa.

El año pasado, el gobierno local anunció su voluntad de reordenar la situación con la elaboración de una ordenanza que serviría no solo para establecer en qué lugares pueden colocarse terrazas y las dimensiones que deben tener, en función del espacio en que estén, sino incluso sus características, con el fin también de contribuir a la estética de la ciudad. El "traballo documental previo" está finalizado, según informa el equipo de gobierno, y próximamente se lo dará a conocer a los colectivos más afectados para que puedan hacer aportaciones. El objetivo es conciliar los intereses de la hostelería con el derecho a la movilidad de la población, recuerda.

COBRO. Más allá de la elaboración de esta norma, lo que abierto ahora la caja de pandora es el cobro de la tasa de 2022. Había un compromiso del gobierno de no aplicarla, por tercer año consecutivo, pero no hizo el trámite correspondiente en el pleno, por tanto debe cobrar la tasa. Y lo mismo hará, por la misma razón, con la de 2023, pese a que hace solo unas semanas informó de que, en contra de lo que había anunciado a principios de año, iba a desistir de llevar a cabo esa recaudación como medida de apoyo al sector de la hostelería.

En este contexto, la decisión de cobrar sorprendió y enfadó a partes iguales a los hosteleros, que piden algún tipo de compensación. El presidente de la Asociación Provincial Empresarios Hostelería e Turismo Lugo (Apehl), Cheché Real, recuerda que había "un pacto" con la alcaldesa, Lara Méndez, "de que non se ía cobrar". La patronal agradece al Concello, "como ás outras administracións", las facilidades que dio al sector para recuperar la actividad tras un año de estado de alarma y otro más con restricciones, pero espera compensación por el acuerdo incumplido. "Non sei de que maneira se nos pode compensar. Quizais eximíndonos de pagar a taxa de 2023 ou de 2024 porque se non teremos que asesorarnos e tomar medidas máis drásticas, como ir ao xulgado", apuntó.

El gobierno local insiste en que mantendrá la línea de colaboración con el colectivo "para artellar posibles medidas de apoio". Por lo pronto, retrasará el cobro de la tasa correspondiente a 2023, para espaciarlo. La de 2022 puede abonarse hasta mediados de enero.