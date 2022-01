Cobradores de morosos crearon malestar en un edificio de la avenida de As Fontiñas

Las actuaciones de empresas dedicadas al cobro de morosos, de forma extrajudicial y sin estar vinculadas a despachos de abogados, ya crearon malestar en la provincia de Lugo en otras ocasiones. Así sucedió el 29 de diciembre de 2020, cuando dos empleados de La Funeraria del Cobro, vinculada también a Gestión Reina Galicia, molestaron a residentes en un edificio de la avenida de As Fontiñas.

A raíz de la publicación del vídeo de los falsos rusos, un lucense envió otras imágenes en las que dos cobradores se dirigen de forma irrespetuosa e insultante a su madre y a él cuando les piden que "deixen de molestar aos veciños do edificio e de tocar sin parar os timbres dos pisos".

Cuando les dice que les molesta que estén en el portal le replican a voz en grito: "Te jodes, estoy en la calle", para agregar: "Vete a tu puta vida de mierda maricón. Cállate, que me vas a cabrear". Lo más curioso es que ni madre ni hijo eran los deudores que buscaban, "pero non lles chegaba con presionar á persoa que tiñan sinalada".

"Non puxen denuncia por non meterme en líos, pero un destes homes púxose moi agresivo cando o tema da débeda non ía connosco", recuerda el autor de este vídeo, quien recuerda que "era moi incómodo velos co coche aparcado diante do portal da casa ou paseando pola zona. Pretendían dar medo e humillar, polo que lles pedimos educadamente que o deixasen, pero non lles sentou ben".

Una de las cosas que más le llama la atención a este residente en As Fontiñas es que se permita la existencia de estas empresas que se mueven "al límite da legalidade, cando non a sobrepasan".