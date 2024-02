Cal foi o peor momento da súa vida política ata agora, un no que pensase en deixalo todo?

Ao chegar ao goberno municipal de Cervo a débeda con provedores e a bancaria eran altísimas, incluso había dificultades para pagar nóminas. Foron momentos duros, pero nunca para pensar en deixalo, nin moito menos. A día de hoxe a débeda do Concello é cero.

Se só puidese sacar adiante dúas cousas para Lugo na próxima lexislatura, cales serían?

A prosperidade industrial da nosa provincia, pois é fundamental que se manteña Alcoa e que chegue o proxecto de Altri, dúas decisións que dependen do Goberno central e nas que estamos a traballar para que sexan unha realidade. Outro é abrir o camiño, a través de Europa, para que o futuro da pesca e a acuicultura sexa esperanzador e a nosa xente do mar, a que o vive, o sente e o quere e ten gañas de seguir traballando nel poida seguir facéndoo sen as dificultades que hoxe existen. Cando foi a última vez que colleu un tren en Lugo? Con que destino e canto desesperou? Foi o Feve, fun a Oviedo e a verdade é que é un tren que se o tes que coller para ir a un sitio tes que facelo sen présa, se queres chegar o venres tes que saír o luns... En materia ferroviaria o certo é que sufrimos un completo abandono por parte do Goberno central que non podemos tolerar un minuto máis. Tivo algunha vez problemas para chegar a fin de mes? Eu son un fillo da aldea, de pais humildes dos que me sinto moi orgulloso e sempre nos acostumamos a vivir co mínimo, traballando e gastando en función do que tiñamos, sen malgastar nin derrochar. Axudáronlle seus pais a mercar o seu primeiro piso? Tanto a min como ao meu irmán os meus pais déronnolo todo desde o primeiro día. A eles debémoslle todo e están presentes en toda a prosperidade que hoxe poidamos ter.

Que faría se lle tocase mañá o Euromillóns e non tivese que volver traballar na súa vida?

Os cartos non dan a felicidade pero é certo que axudan. Eu non perdería a vida que teño agora mesmo, estando ao lado do meu pobo, dos meus veciños, dos meus amigos. A min a felicidade o que máis me aporta é a convivencia e poder desfrutar con todos eles o día a día e compartir moitos sorrisos.

Se puidese borrar unha soa cousa do seu currículo, que eliminaría? E se puidese engadir, que engadiría?

Non eliminaría nada do meu currículo persoal, pero si que engadiría moitísimas cousas, porque desde sempre tiven moitísimas ansias pola aprendizaxe.

Deus non o/a chamou polo camiño de…

De actuar de mala fe cara á xente. O mellor momento do día é… Levantarse, abrir os ollos e ver que queda un día marabilloso por diante.

Que logro lle deu máis satisfacción?

Alcanzar cos meus compañeiros do Partido Popular de Cervo as cinco maiorías absolutas e chegar a alcanzar a maior porcentaxe de votos que nunca ningún partido lograra na historia do noso concello.

A súa maior decepción foi…

A aceptación por unha parte da sociedade de que á mentira se lle chame cambio de opinión.

A súa familia e amigos vétanlle a política como tema de conversación?

Falamos de moitísimas cousas, política incluída, pero sempre na súa xusta medida.

Cite o seu principal defecto (non diga o perfeccionismo)

Son tauro, e polo tanto son moi terco.

A que político doutro partido admira?

Pois a Emilio González Legazpi, político de Cervo que foi número un por Lugo de Esquerda Galega, ao que fun escoitar cando eu era un rapaz e que me gustou. El ben o sabe porque llo dixen, hoxe é un bo amigo.

Con que político doutro partido iría de cañas?

Con todos os voceiros do resto dos partidos cos que coincidín na Fegamp desde o ano 2011, con todos eles me iría de cañas.

Non se pode mentir nunca, agás cando…

Mentir non, nunca. Mellor dito, o que non se debe dicir nalgunha ocasión é toda a verdade cando sabes que esta lle pode facer dano a alguén.

Conte un momento de bochorno, no que quixera desaparecer.

Estaba presidindo a Comisión de Medio Ambiente da Fegamp e tiven que dar unha charla na que me quedei bloqueado.

Cal foi o regalo máis caro que fixo e que lle fixeron.

O regalo máis caro que me fixeron foi, cando morreu meu pai, o seu reloxo, que mo deu miña nai. O que fixen... unha desbrozadora que lle regalei a meu irmán... ha, ha, ha! (rise) para que a utilizase el cando a nosa nai nos encarga algún traballo.

A quen lle conta os seus segredos?

Os meus segredos cóntollos a un par de amigos que teño de hai moito e, cada vez máis, ao meu fillo.

Se puidese coñecer a alguén, vivo ou morto, a quen querería que lle presentasen?

Aos meus avós e avoas, porque non cheguei a coñecelos. Non o/a atopariamos nunca en... En Babia.

Cal foi a droga máis dura que ten probado?

A política, sen dúbida.

Que cousa o alporiza?

A falta de sentido común.