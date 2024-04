"Co emprendemento, Lugo pode ter unha oportunidade no rural"

Leva meses á fronte de, unha asociación relativamente pequena en número, dado que suma na actualidade uns, pero importante, porque representa os. O seu obxectivo é axudar a poñerllo un pouco máis fácil a aqueles que pensan en emprender.A nosa misión é representar os xoves empresarios, pero para min un obxectivo persoal é integrar os municipios máis rurais e pequenos e lograr que Aje faga de vehículo para que a xente que monte negocios aí teña acceso aos mesmos recursos que ten quen abre unha empresa nunha cidade.Si, a dificultade de emprender no rural é unha cuestión tamén física, porque require un esforzo maior. A situación mellorou nalgúns aspectos e zonas, pero aínda así é moi, moi, mellorable en moitos lugares da provincia.Hai que poñerse ao día e crer que é posible aproveitar os recursos e a tranquilidade que ofrecen as nosas zonas rurais, tamén incluso para albergar sedes de empresas dixitaisNós damos servizos de asesoramento en todo o que poidan necesitar, tanto aos emprendedores que teñen empresas en marcha como aos aspirantes a emprender. E tamén damos formación, que este ano se vai centrar no aspecto dixital e tamén na contratación pública. Ademais, organizamos sesións de networking co fin de que o tecido xove empresarial xere sinerxias e poida haber colaboración.A bolsa de emprego é algo que vamos potenciar e imos tamén facer máis asesoramento para o emprego. As empresas teñen un reto importante en canto á dispoñibilidade de persoal con forma- ción adaptada ás necesidades.

É doado para unha persoa nova crear unha empresa en Lugo?

Hai xente que pon en marcha empresas e poténciase a creación, pero podería facerse en maior medida. Lugo, como provincia, pode ter aí unha oportunidade para fixar poboación en zonas nas que a perda de xente é constante.



O perfil de quen crea unha empresa cambiou? Suponse que, na actualidade, os novos emprendedores contan con máis formación ca nunca.

Hai profesionais con moita formación, pero iso non supón que non haxa dificultades. Necesítanse apoios e é importante para a provincia que haxa emprendemento.



Como foi o seu caso? Vostede creou unha empresa en Triacastela.

Si, eu decidín que se podía traballar desde o rural. Fixen un ciclo superior de industrias químicas e despois creei a empresa. E desde entón seguín formándome. Fixen un grao universitario en Organización Industrial e agora tocará o máster. Unha empresa necesita moitas horas e precisas tamén seguir formándote sempre. A formación continua é vital.



E cales son os maiores problemas que atopan os novos que deciden emprender?

Uf, hai tantos... Pero algo que necesitamos mellorar é o acceso á contratación pública. O sistema debe adaptarse para permitir o acceso das empresas de recente creación.

Imos recuperar os premios de Aje, que visibilizan a importancia do emprendemento mozo na provincia de Lugo"

O acceso ao financiamento bancario é máis difícil para os novos?

A capacidade de acceso ao financiamento é limitada e hai que ter sempre un bo plan de empresa que soporte os datos. E quen empeza ten que contar co Igape e o Ico.

Este ano vanse celebrar os premios. Pensamos que debemos recuperalos, que son necesarios para visibilizar o emprendemento xove na provincia. Premiar as ideas empresariais máis significativas axuda a facer ver a importancia do emprendemento e que os novos se impliquen. Temos neste momento tamén a idea de lanzar unha campaña para dar a coñecer a asociación, porque captar máis socios permitirá tamén gañar representatividade nunha provincia na que é importante que os novos dean o paso. Os socios poden ter ata 40 anos.