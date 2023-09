El Clúster da Madeira destaca el empuje que supuso el Impulso Verde

El Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia, entidad que agrupa a 20 empresas que suman el 90% de la facturación del sector en la comunidad, eligió el edificio Impulso Verde, promovido por el Concello de Lugo dentro del proyecto europeo Life Lugo+Biodinámico, para homenajearlo con motivo del Día Mundial de la Construcción Sostenible. Lo hizo porque se ha convertido en un referente en la construcción de madera en altura y en otras soluciones constructivas sostenibles, señaló el presidente del Clúster, José Manuel Iglesias.

En un acto en el propio edificio que contó con los arquitectos que estuvieron detrás del diseño y la construcción de este edificio, con el presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Luciano Alfaya, y con la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, el presidente del Clúster da Madeira coincidió con el resto de asistentes en que ya no hay que irse al centro o al norte de Europa para ver el potencial de la madera autóctona como material constructivo y para comprobar sus ventajas económicas y ambientales y el bienestar que aporta.

Iglesias recordó que el Impulso Verde es el primer edificio público de Galicia y de España construido con madera autóctona y el único del país y uno de los pocos del mundo que tiene el sello FSC, que certifica el uso de madera procedente de montes con una gestión forestal sostenible.

El inmueble fue concebido con una función eminentemente demostrativa -aunque la alcaldesa reiteró este viernes que está previsto que acoja también actividad administrativa- obtuvo ya reconocimientos en España y en el extranjero y se ha convertido en un referente en la construcción de madera. No hay datos aún de en qué medida se está volviendo a construir con este material en la comunidad -un registro que empezará a hacer el Colegio de Arquitectos, anunció su presidente- pero Iglesias señaló que la percepción es que está habiendo una "eclosión", en la promoción pública pero también por parte de particulares. La provisión de materia prima por parte del monte gallego no es un problema y además el sector forestal se va adaptando a las necesidades del mercado, señaló.

Iglesias explicó que tras años en los que se denostó la madera y se perdió mano de obra que la trabajase, la industria ha venido a suplir esa carencia. Recordó la reciente apuesta de la empresa Finsa con Xilonor, una de las pocas plantas de España que fabrican tableros de madera contralaminada como los del Impulso Verde.

La alcaldesa, por su parte, aseguró que el Impulso Verde "non é a fin de nada senón o inicio de todo". Recordó que uno de los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en materia de desarrollo sostenible es que, en ese horizonte temporal, el 50% de los edificios públicos sean de construcción sostenible, "e Lugo xa os ten", destacó. Recordó que existe también un centro social (en Abella), que se proyecta un polideportivo y que en breve abrirá un hotel en Santo Domingo.

Manuel Guaita: "No percibimos incomprensión con el edificio, estamos abiertos para explicarlo"

El reconocimiento que el Impulso Verde tiene en algunos ámbitos contrasta con cierta incomprensión de ciudadanos que no ven la necesidad y la oportunidad de este edificio. Sin embargo, no es esta la percepción de algunos de los profesionales que participaron en él, como el director de Pemade. "A mí no me ha llegado, pero estamos dispuestos a explicarlo y a que se visite", afirmó Manuel Guaita.

Coincidió la jefa de Arquitectura del Concello, Susana Penedo, que fue quien en 2015 defendió el proyecto en la UE para obtener fondos. Recordó que Lugo+Biodinámico fue seleccionado entre 1.400 proyectos, solo se dio ayuda a 26 y dos eran españoles, uno el de Lugo. Para la alcaldesa, las críticas fueron solo del PP y hasta que lo visitó, dijo. El presidente de los arquitectos gallegos opinó que es imprescindible que las administraciones sean guía y "experimenten, a riesgo de equivocarse", que no fue el caso este caso, afirmó.

La madera: aísla 15 veces más que el hormigón

El presidente del Clíster da Madeira destacó el ahorro energético que permite la madera por su gran capacidad de aislamiento térmico. Esta es 15 veces superior a la del hormigón, 400 veces superior a la del acero y 1.770 veces superior a la del aluminio.



Más rápido y barato



La construcción de madera con estructura prefabricadas reduce los tiempos de obra y el coste.



Contaminación y reciclaje



El uso de un metro cúbico de madera ahorra la emisión de dos toneladas de CO2 a la atmósfera. Además, el 15% de la madera usada en edificios se puede reutilizar para aserradero y un 36% para tableros y el resto para producir energía limpia.