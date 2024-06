Los clientes empujan al autónomo al TPV pese a las comisiones por uso

La tarjeta se ha convertido ya en el principal medio de pago para pequeñas compras en el país, ya que suponen el 66,8% del total de operaciones de pago con medios diferentes al dinero en efectivo que se realizan. Un porcentaje que seguramente todavía no es tan alto en Lugo, pero donde ha experimentado un incremento muy notable y donde hostelería y comercio ha vencido totalmente su resistencia al cobro con TPV (terminal punto de venta) empujada por la propia demanda.

Otro factor que ha influido en este imparable despegue del pago electrónico ha sido la disminución de las reticencias de los profesionales a las comisiones bancarias que tenían que pagar por los cobros con TPV, que lastraban su generalización. Hace un par de décadas, los bancos se llevaban alrededor de un 2% de cada venta, dependiendo de los sectores, y los más altos podía llegar hasta el 3,5%. El año pasado, la comisión media no pasaba del 0,35% y en muchos casos, dependiendo de la facturación, es prácticamente inapreciable para los negocios.

Pago con el teléfono

Cheché Real, presidente de la Asociación de Hostelería de Lugo (Apehl), reconoce en este sentido que "en Lugo aún hay a gente que le cuesta que le paguen tres o cinco euros con el móvil o la tarjeta, pero si sales a cualquier lugar de España ves que se paga con el teléfono en todos los sitios".

Por eso se siguen viendo carteles en algunos bares y comercios en los que fijan una cantidad mínima para poder pagar electrónicamente, "pero cada vez menos", porque "antes sí se pagaban más comisiones bancarias, pero ahora son muy pequeñas. De hecho, depende el contrato que negocies con el banco el porcentaje es casi nada", explica Real.

En su opinión, ha sido también el propio cliente el que ha forzado este cambio sin reverso, porque "hay que tener en cuenta que esto lo trae el turismo, mucha gente que llega ya no lleva ni dinero en metálico. Así que si no dispones de ese método de pago o pones límites, pierdes muchos clientes. En Lugo hay negocios de hostelería que facturan cantidades muy importantes con tarjetas y que pagan porcentajes anecdóticos".

Avance de la digitalización

Pese a que el dinero en efectivo sigue siendo el principal método de pago de pequeñas compras en Lugo y en España, en los últimos años se observa un notable avance de la digitalización, en especial tras la irrupción de la pandemia causada por el covid-19. Un fenómeno que crece año a año: las operaciones de pago con instrumentos distintos del efectivo aumentaron un 12,1% en el primer semestre de 2023 frente al mismo periodo de 2022, según los datos del Banco de España. El número total de operaciones de pago se situó en 7.330 millones de operaciones y su importe total creció un 11,4%, hasta los 5.773 miles de millones. Así, los pagos con tarjeta representaron el 66,8% del número total de pagos efectuados con instrumentos distintos del efectivo.

"La resistencia al cobro por TPV es historia, es necesario incluso para cobrar un café", reconoce José María López Seijas, presidente de la Federación de Comercio de Galicia. Seijas recuerda que "antes nos cobraban comisiones muy elevadas, pero ahora han bajado mucho. La Federación incluso tiene convenios con entidades bancarias, aunque siguen sin ser uniformes, depende de cada negocio, y también varía mucho dependiendo de la actividad".

En cualquier caso, las considera comisiones "totalmente asumibles. Son una carga más, pero asumible y necesaria para el negocio". De hecho, va más allá y opina que "ni siquiera es ya lo más normal establecer límites mínimos, y si los pones lo tienes que tener avisado".

Más uso de Bizum

En el otro lado, el de los clientes, este parece también un tema más que superado. "Es que en muchos lugares", indica Víctor Muñoz, presidente de Facua Galicia, "el pago con tarjeta ya está casi en desaparición. Por ejemplo, ya hay muchas web que admiten Bizum y, sobre todo, avanza el pago con el móvil".

Ni siquiera recuerda la última vez que en su asociación entró alguna queja por este tema, porque en realidad el problema para el consumidor se sitúa ya en otro nivel muy distinto: "El problema para el consumidor está en la seguridad, en cómo evitar los fraudes, porque el dinero en efectivo no tiene ni nombre ni apellidos, pero las tarjetas sí, si alguien la clona o roba tus datos, te pueden hacer muchos cargos". Por eso reclama mejoras en seguridad y control de datos, y mayor responsabilidad de los bancos, "que no siempre responden".

"Prefiero que el cliente me lo deje a deber que cobrar con tarjeta"

Los carteles pegados en la cristalera y las paredes del bar Recatelo lo dejan bien claro: "No se admiten pagos con tarjeta". Ni límites mínimos ni máximos, no se admite y punto.

"Yo no utilizo tarjeta y no me gusta", explica el propietario del establecimiento Rubén Seco, una persona que no entiende otra manera de intercambio comercial que el efectivo. Pero es que él mismo tampoco paga nunca con tarjeta, "porque no la tengo. Siempre voy con efectivo, nunca tuve tarjeta en la vida, no me llama ni me gusta".

Pese a que hay quien asegura que no disponer de este servicio puede hacer perder clientela, no es el caso del bar Recatelo. De hecho, Rubén Seco no cree "que haya perdido ningún cliente por eso, no me ha pasado".

Él puede sostener esta decisión porque en su local la mayoría de los clientes son fijos y habituales, por lo que "si un cliente viene sin dinero un día, prefiero que me lo deje a deber que cobrar con tarjeta. Ya sé que volverá, ese no suele ser un problema aquí".

De hecho, reconoce que en su decisión no tienen nada que ver el pago de las comisiones bancarias, porque "sí tengo TPV en momentos puntuales, como Arde Lucus o San Froilán, porque viene gente de fuera", y esa clientela sí que está acostumbrada a pagar de manera electrónica y no tiene por qué saber que en el Recatelo no se cobra con TPV.

Pero quitados esos días escogidos en los que la clientela no es solo la habitual, la norma es la que aparece bien clara en los anuncios colgados de la pared: No se admiten pagos con tarjeta". Y no hay que buscar otra razón que el hecho de que en su bar manda él: "Es que no me gustan la tarjetas, no me da la gana tener cobro electrónico".

"La tarjeta aquí es algo casi viejo, los chavales lo pagan todo con móvil"

Loli Hortas pone cara de extrañeza cuando se le pregunta por cobro con tarjetas, TPV, límites y comisiones: "Eso de poner límites al pago con tarjeta es imposible aquí, y menos con los chavales. Todo lo pagan con móvil, lo que sea, aunque sean cosa de 30 céntimos".

Es la responsable de Golosinas Celme, un establecimiento que se dedica a la venta de bollería, golosinas y todo ese tipo de productos, además de revistas y otras publicaciones, en plena calle Bispo Aguirre, el epicentro donde se junta cada día toda la chavalada que sale de los institutos. A la hora de recreo en los centros de secundaria, en especial, la tienda se llena de jovenes hambrientos y con prisa que lo mismo piden unas chuches que un cruasán.

"El 90% de los chavales que vienen pagan con el móvil. La tarjeta aquí es algo casi viejo, la utilizan solo los clientes de mi edad. Lo más normal es ver a alguno que llama: '¿Mami, me recargas?', y a funcionar con el móvil", explica esta comerciante lucense.

Por eso, el Golosinas Celme pagar lo que sea de manera electrónica no causa "ningún problema, porque además yo tengo la tarifa pactada con el banco: me da lo mismo que me paguen 0,50 céntimos que diez euros, yo voy a pagar lo mismo".

Loli Hortas comenta al respecto que tiene contratada "una cuota fija, sin límite. Hay sitios que marcan una cantidad de compra mínima porque a lo mejor no les compensa cobrar menos por TPV, pero es por el acuerdo que tengan sobre comisiones". Pese a todo, afirma que "a lo mejor hace tiempo sí se pagaban comisiones grandes, pero no ahora".

Pero es que no solo es que el cobro con TPV no sea para ella "ninguna molestia", sino que es exactamente "al revés, es comodísimo, porque así no tienes que andar con el cambio. Marcas la cantidad, pasan el teléfono y listo".