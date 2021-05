Un cliente roba al descuido un ordenador portátil en una tienda del centro

Un cliente entró el pasado lunes por la tarde en la tienda de informática Apex, ubicada en la Rúa da Raíña, y se llevó, al descuido, un ordenador portátil, valorado en 600 euros, que estaba en exposición. Las imágenes fueron grabadas por una cámara y fueron puestas en conocimiento de la Policía, que tomó muestras de huellas en los distintos objetos que tocó el ladrón en su paso por la tienda.

Los hechos ocurrieron a las seis menos veinte de la tarde. En ese momento, el dependiente estaba atendiendo a otro cliente y no se percató de lo que sucedía hasta que, más tarde, llegó el encargado y notó la falta del ordenador, preguntándole si lo había vendido. La respuesta fue que no. Por lo tanto, lo habían robado. Antes de ver las imágenes, el dependiente ya sospechaba de ese mismo cliente que, poco antes, había visto entrar en la tienda pero con el que no llegó a cruzar ni una sola palabra.

"Este individuo visualizó el ordenador y lo metió debajo de la chaqueta, que debe de tener preparada ya, con algún bolsillo o algo, para esto. Eso lo tenemos grabado. Tras coger el ordenador y esconderlo, siguió mirando otros productos y luego se marchó tan tranquilamente, como si no pasara nada", afirma el encargado.

El sospechoso tiene tatuajes en las manos y, según le comentó la Policía al responsable de la tienda, robó en una joyería de la Rúa do Progreso y lo intentó en otras dos de San Pedro y la Avenida da Coruña.