Clientas temen que un salón de belleza haya cerrado sin devolver dinero de bonos pagados

Clientas de un salón de belleza del centro de Lugo, situado en el entorno de la plaza de abastos, dieron la voz de alerta porque sospechan que el local se cerró sin devolver el dinero de bonos de tratamientos que ha estado vendiendo hasta hace poco y que en el caso de algunas usuarias suman cientos de euros.

Aunque el local puso un cartel asegurando que iba a estar cerrado por obras, las clientas creen que están siendo víctimas de un fraude, ya que la responsable no responde a las llamadas y, destacan, es evidente que en el local no hay obras. Este medio no logró contactar este jueves con responsables del negocio, al estar el teléfono fuera de servicio.