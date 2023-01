¿A qué se dedica en Indonesia?

Exportamos carne y semen. La suerte que tuvimos es que Indonesia vio que era un proyecto muy importante y participó el Gobierno. Como no tiene acuerdos con Europa, envió delegaciones y lo que tuvimos que hacer fue obtener la certificación halal para una serie de fábricas, para que les diesen allí la autorización. Nosotros empezamos a desarrollar el incremento de la producción global en el país. Conseguimos un contrato de exclusividad para que empresas gallegas pudiesen comercializar allá. Una parte de Ecnatin es la venta directa de carne, estamos facturando 1,8 millones al año, y otra es la intermediación para otras empresas que la exportan, unas 5.000 toneladas anuales que suponen unos 20 millones, 15 de vacuno y cinco de porcino. Todo sale desde Galicia. En carne no hay nadie más de Europa que pueda vender allí.

¿Exportan porcino a un país islámico?

Un 10% de la población no es musulmana, es católica o budista. Estamos hablando de unos 28 millones de personas. Aquí uno de los mejores clientes de porcino es Portugal y casi tiene tres veces menos población, unos 10 millones. El problema que tenemos es que hay mucha demanda de China y entonces el precio no es el más adecuado.

¿Qué han logrado?

Lo que hemos conseguido es que el Gobierno le haya dado prioridad a la rubia gallega para que sea el cruce que se vaya a realizar en toda Indonesia para el incremento de la producción de carne. Nosotros desde 2016 estamos exportando semen, unas 40.000 dosis, con el que hemos logrado que el rendimiento en canal —la res sin cabeza, ni vísceras, ni piel— aumente del 49% de la raza local al 63% de la de cruce y el peso a los 12 meses de 200 kilos a 385, respectivamente. Para eso hemos contado con el apoyo técnico de Acruga y Xenética Fontao.

Hemos conseguido con el cruce que el rendimiento en canal aumente un 14% y el peso a los 12 meses casi se doble"

¿Qué consecuencias tuvo la pandemia para Ecnatin?

Con la pandemia se enfrió el mercado y además el año pasado tuvieron un gravísimo problema de fiebre aftosa. Pagaron a los productores 600 euros por cada res sacrificada y mataron casi todas las vacas, que dedicaron al consumo. Nos ha afectado bastante en desarrollo y crecimiento. Hemos mantenido la misma facturación pero podríamos haber crecido mucho. Con la pandemia sí se paró en seco la exportación de semen, porque además con la aftosa no hay vacas para inseminar. A partir de finales de febrero retomaremos el envío, una vez que finalice la suspensión de tres meses de importación que se adoptó para eliminar stocks y el colapso. Solo el centro genético de allí nos ha pedido 20.000 dosis y el Gobierno prevé muchas más porque les interesa llenar la cabaña y lo que le interesa por rendimiento es este cruce. Además sufrimos el problema de la logística y los barcos en vez de 45 o 50 días tardaban 90. Ahora están en 70.

¿Qué proyectos tienen?

La intención es llevar además alimentación. Ya estamos registrando productos de nutrición, y también se busca que las empresas colaboradoras que exportan carne, como por ejemplo Megaro Foods, entren a participar en el desarrollo de genética, nutrición e incluso que monten allí salas de despiece. Pretendemos crear una granja piloto, que aborde desde la semilla para la producción de praderas, a piensos, maíz y correctores… y con animales de cruce. En Indonesia ya se está comercializando la carne de cruce con la marca Galesia porque le aporta un valor añadido y se diferencia en el mercado.

Pretendemos crear allí una granja piloto, desde semillas, piensos, maíz, correctores... y con animales de cruce"

¿Buscan otros mercados?

Tuvimos que cerrar nuestra delegación en México, que abrimos al mismo tiempo que la de Indonesia. Ahora estamos centrados en este país asiático y hemos hecho escarceos en Mozambique, donde están muy interesados en genética y en productos veterinarios para sanidad animal, y en Angola. Además seguiremos desarrollando el tema de la alimentación. Nosotros contamos con una línea de negocio, que tuvimos que aparcar, de producción de huevos con omega- 3, en la que alimentábamos a las gallinas con subproductos de la aceituna y llegamos a vender casi 4 millones de huevos al día en El Corte Inglés, Carrefour y cadenas hoteleras, entre otros, con una red comercial desde Soria hasta el norte.

"Intentamos llevar animales vivos, pero no es viable porque el barco tarda 45 días mínimo"

¿Qué les atrajo de Indonesia?

En Indonesia están censados más de 275 millones de habitantes, pero al tener 17.000 islas, algunas de ellas con aborígenes, puede rondar los 300. Solo en la de Java, que tiene una extensión parecida a España, hay 145 millones y su capital, Yakarta, tiene unos 25 millones, cinco veces más que Madrid. Es un mercado impresionante, con un enorme crecimiento sostenido, y un país con muy poca deuda. El consumo es tremendo y tiene muy poca producción de carne, depende en un 80% de la importación. No solo importan carne, sino también muchísimo animal vivo de Australia.

¿Se lo han planteado?

Nosotros lo intentamos. Se hizo el proyecto. Pero no es viable porque el barco tarda 45 días mínimo. Para un animal vivo es muy complicado, porque puede desarrollar multitud de enfermedades en esos 45 días aunque se lleven controles sanitarios estrictos.

¿Les ponen muchas trabas?

Al no haber acuerdos con Europa o los suscribes con el propio Gobierno o no puedes exportar. Nosotros tuvimos que traer a técnicos para certificar mataderos e incluso centrales de leche. Como es un país musulmán, los mataderos tienen que tener unas condiciones extras, no solo las sanitarias, sino también las certificaciones halal.