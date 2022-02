C's urge implantar los trasbordos gratuitos y denuncia deficiencias en el bus urbano

La portavoz municipal de Ciudadanos, Olga Louzao, instó en la mañana de este martes al responsable de Mobilidade, Rubén Arroxo, a implantar "de una vez por todas" los trasbordos gratuitos en el servicio de bus urbano. "Arroxo está faltando a su palabra, los trasbordos gratuitos es un compromiso adquirido con este grupo municipal y con los vecinos de Lugo hace más de medio año. Ante los cambios en las rutas, que aumentan considerablemente la necesidad de los usuarios de hacer transbordos, el éxito del nuevo modelo pasa en buena medida por que éstos no supongan un encarecimiento del servicio. Arroxo se comprometió a realizarlo y está demostrando que no es de fiar. No es capaz de mantener su palabra y lo tendremos en cuenta en futuras negociaciones. Las buenas palabras no son suficiente hay que demostrar la voluntad de mejorar el servicio con acciones concretas", aseguro la portavoz de la formación naranja.

La concejala denunció además la incapacidad del Gobierno local para introducir las mejoras necesarias en el servicio y acusó al concejal de intentar escurrir el bulto esperando que pase el temporal sin solucionar las demandas ciudadanas. En este sentido, Louzao agrupó los problemas persistentes ya denunciados por este grupo y por los colectivos vecinales en tres categorías diferentes: "Las deficiencias se centran en problemas de seguridad vial para llegar a las paradas, algo sobre lo que el Gobierno local no ha movido ni un solo dedo desde la implantación de las nuevas rutas; problemas por una alarmante falta de información sobre horarios e itinerarios, que el sistema de información en tiempo real instaurado por el BNG no ha sido capaz de solucionar por su funcionamiento lamentable al tratarse de una auténtica chapuza que no cumple con su cometido; y problemas derivados del ineficaz funcionamiento de muchas rutas, sobre las que el responsable de Mobilidade se comprometió a introducir variaciones para afinar el servicio pero en las que no ha habido avances considerables", apuntó Louzao.

Casos como el de O Carqueixo, especialmente sangrante

"De hecho, las principales demandas vecinales no han sido atendidas ocho meses después y los problemas persisten en muchos barrios. Especialmente sangrante es la situación que se vive en O Carqueixo, donde más de 200 vecinos esperan desde verano de 2021 a que se restablezca la parada que fue anulada por el Bloque. Otro compromiso de Arroxo ha incumplido", prosiguió Louzaoi.

"Las líneas no cumplen actualmente la función de conectar a los vecinos con los equipamientos o puntos estratégicos de la ciudad en los que desarrollan sus actividades, lo que convierte estas nuevas rutas para muchos vecinos en un servicio inútil. Algo que trae como consecuencia un descenso en el número de usuarios y el Bloque opta por no escuchar a los vecinos y vecinas afectados en zonas como Montirón, Paradai, A Tolda; Milleirós Meilán o Conturiz por citar solo algunos", concluyó.