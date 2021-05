Ciudadanos solicita mejoras de la seguridad vial en el barrio de Magoi

La portavoz municipal de Cs, Olga Louzao, exige al Gobierno local que se ejecuten mejoras de seguridad vial en el barrio de Magoi. En un comunicado, la edil señala que el crecimiento poblacional y el progresivo aumento del tráfico experimentado en el último lustro hacen necesario que se adopten medidas en una zona que, "desgraciadamente, en los últimos años ha sido escenario de varios atropellos, alguno con trágicas consecuencias".

"Consideremos que es urgente incrementar las medidas de seguridad vial", asegura, y sugiere que debería empezarse por el repintado de la señalización horizontal en la avenida de Magoi, una actuación "por la que llevamos años esperando a pesar de ya estar contratada".

La concejala de la formación naranja alude también a "otra muestra evidente de esta falta de seguridad" en las inmediaciones del nuevo auditorio: "Se trata de un cruce de cuatro vías en el que los semáforos están sin regulación lo que si afecta de forma especial a los peatones que intentan cruzar, puesto que los vehículos transitan por la zona a velocidades muy altas para tratarse de una zona urbana. Esta manifiesta falta de seguridad se debe a la ausencia de voluntad política y a la falta de coordinación entre las distintas áreas de Gobierno", argumenta en su escrito.

En la misma línea, recuerda que desde Ciudadanos han denunciado en numerosas ocasiones la falta de seguridad que supone "el tapón urbanístico en el cruce entre las calles Ramos Misioné y Da Zarra. Uno más de los muchos que existen en la ciudad. La parálisis en la expropiación de una parcela en el margen derecho de la calzada convierte la intersección en un auténtico embudo desde hace décadas".

Louzao critica la "falta de diligencia" del Gobierno local y "el bloqueo" en el área de Urbanismo. "Se trata de una obra de mínima inversión que agilizaría el tránsito de vehículos y completaría el trazado urbano en este punto olvidado", alega.

Asímismo, señala que el cruce de la avenida de Magoi con rúa do Valiño carece de un paso de peatones que conecte esta vía doble a la altura de la residencia Abeiro, donde se encuentra uno de los principales supermercados de la zona. "El elevado tránsito de peatones que generan los equipamientos situados a esta altura de la manzana hace necesario regular el tráfico de una forma efectiva para aumentar la seguridad vial. A pesar de las numerosas peticiones vecinales, el Gobierno local no ha iniciado los trámites para llevar a cabo esta mejora", critica, y exige a la Concejalía de Infraestructuras que tome cartas en el asunto y "no eluda su responsabilidad".