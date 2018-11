Ciudadanos propone dejar un solo carril en la Ronda y ensanchar aceras

LUGO. Ciudadanos propone una Ronda da Muralla con menos coches, aceras más anchas y ningún transporte público con motor de combustión. La iniciativa reclama eliminar un carril de de vehículos, hacer otro exclusivo para ciclistas que les permita circular en sentido contrario al actual y aumentar la acera pegada a la muralla de manera que incluya mobiliario urbano y se convierta en un auténtico paseo.

La portavoz de la formación, Olga Louzao, cree que debería empezar a probarse la conversión de la Ronda en una vía con un solo carril en el tramo entre Montero Ríos y la Avenida da Coruña. También reclama que se le dé continuidad a esa reforma haciendo en esa última vía lo mismo, transformándola en unidireccional en sentido salida de la ciudad, tal y como se incluía en el plan encargado por el Concello a la Agencia de Movilidad Urbana de Barcelona.

Además, el bus que recorrería la Ronda sería un bus eléctrico, que haría las funciones de intercambiador para el resto de líneas. De esta forma, no se verían obligadas a pasar junto a la muralla y reducirían la distancia que recorren.

Aunque la formación naranja pide que se aumente el ancho de ambas aceras de la Ronda, se notaría especialmente en la pegada a la muralla. La propuesta es que los coches sigan circulando por el carril de la derecha, ya que es necesario dejar entrada a los garajes y acceso a los servicios como la recogida de basura mediante los camiones de carga lateral, que necesariamente deben tener los contenedores situados a su margen derecho. De esta forma, se podrían mantener las plazas de aparcamiento, paradas de bus y zonas de carga y descarga.

La acera pegada a la muralla tendría un ancho de cuatro metros, con espacio para árboles, bancos y otro tipo de mobiliario

La acera de la izquierda pasaría a tener unos 4 metros de ancho, con árboles, bancos y otro tipo de mobiliario urbano. Por comparar, las nuevas aceras de la Gran Vía madrileña, a propuesta de Manuela Carmena, se han ensanchado entre 2,6 y 3,4 metros, dependiendo del tramo.

Junto a esa acera se haría un carril bici exclusivo, que permitiría a los ciclistas tomar la Ronda en sentido contrario al de la circulación «con seguridade e sen necesidade de ter que ir polas beirarrúas», según la portavoz de la formación naranja. «Os propios informes técnicos do servizo de Enxeñería municipal cando o Goberno municipal, en marzo de 2017, decidiu reducir de 50 a 30 a velocidade na Ronda, advertía de que a compatibilidade de ciclistas e coches nunha vía de dous carrís de circulación é problemática e sitúase no límite do viable ao superar a Ronda da Muralla ratios de máis de 5.000 vehículos por día», recordó Louzao.

A su juicio es «inaprazable» la peatonalización del tramo de A Mosqueira y se debe actuar «con valentía» en las vías próximas a un monumento Patrimonio de la Humanidad. Ve preciso evitar que tal cantidad de coches use la Ronda y propone que Montero Ríos sea un «aliviadeiro», dando salida hacia el puente de la estación.