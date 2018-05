Ciudadanos y PP logran partidas para mejorar la Ronda Norte y A Campiña

Ciudadanos y el PP han incluido en la negociación de las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado dos iniciativas que han sido aprobadas y que suponen la mejora de la Nacional 640 por la Ronda Norte y su entrada en Lugo por el trazado antiguo, a través de A Campiña.

La partida más cuantiosa la ha logrado Ciudadanos que, según anunció su portavoz municipal y autonómica, Olga Louzao, ha conseguido un millón de euros para el desdoblamiento de la Ronda Norte. La formación naranja explica que el vial que da acceso al parque empresarial de As Gándaras y al Hula, de titularidad estatal, "cuenta con un solo carril de circulación en cada sentido y no tiene iluminación, por lo que se convierte en una vía muy peligrosa y con cada vez más volumen de tráfico. Se hace necesario, por tanto y en aras a una mayor seguridad viaria, consignar partidas para redactar un proyecto para su desdoblamiento e iluminación de todo su trazado, además de la construcción de una pasarela peatonal a la altura del campo de fútbol de As Gándaras".

La portavoz municipal y autonómica de Ciudadanos explicó que se aprobaron otras tres enmiendas, una por cada provincia, que supondrán en total más de tres millones de euros.

CAMPIÑA. El PP, por su parte, mostró su satisfacción por que se aceptase incorporar "unha nova partida de 100.000 euros para mellorar a seguridade vial no punto quilométrico 90 da Nacional 640 na súa entrada en Lugo pola Campiña". El grupo municipal del PP manifestó que "tendo en conta as dificultades para incorporar novas partidas no proxecto orzamentario calquera mellora como esta é ben recibida" por los usuarios de la carretera de Meira.

Además, los populares aprovecharon para recordar al gobierno local que hay una iniciativa de pleno del PP para que se mejore la seguridad en el tramo de titularidad municipal que atraviesa el barrio de A Fervedoira hasta Adolfo Suárez. Se necesita, dice, garantizar que peatones, conductores y usuarios de transporte público de las paradas en ese tramo ganen en seguridad.