Ciudadanos pide al gobierno local que actualice ya las rutas del autobús urbano

La portavoz municipal de Ciudadanos, Olga Louzao, instó este lunes al gobierno local a hacer efectiva "dunha vez por todas" la modernización de las rutas del transporte urbano.

Louzao criticó la lentitud en el diseño e implementación de las nuevas líneas y destacó que en la actualidad el transporte en autobús es más ineficaz que nunca, ya que no cumple con las necesidades principales de los vecinos, ni en horarios, ni en frecuencias, itinerarios ni destinos.

"No 2019, Rubén Arroxo anunciou como inminente a entrada en funcionamento das novas rutas do transporte público en autobús. Case dous anos despois, as rutas aínda non entraron en funcionamento", matizó Louzao.