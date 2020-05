La ciudad bajo la mirada de la televisión alemana

Natalia Bachmayer, la corresponsal de la ARD, la primera cadena de la televisión pública alemana, pudo disfrutar este viernes de un breve paso por Lugo, donde recaló por casualidad mientras rueda un reportaje para su canal sobre la pandemia de coronavirus en España. Un pequeña estancia en la ciudad que le bastó sin embargo para reconocer que le gusta estar en Galicia, “porque todo es más tranquilo y relajado. Para mí ha sido un alivio poder salir de Madrid”.

Esta alemana pretendía en realidad grabar en Narón, donde iba a entrevistar al médico Carlos Piñeiro, al que ya había entrevistado hace un par de años por un programa que dirige para combatir el sedentarismo en el que participan miles de personas. Solo que la casualidad quiso que el confinamiento sorprendiera a Carlos Piñeiro en Lugo y se tuviera que quedar aquí, por lo que el equipo de televisión se desplazó hasta la ciudad para la entrevista. Hoy sí estarán en Narón acompañando en su salida a algunos de los pacientes del doctor Piñeiro.

Sobre su paso por la ciudad y por Galicia, Natalia Bachmayer asegura que le ha impresionado la relajación y la tranquilidad que aprecia, sobre todo en comparación con Madrid, “donde es como la zona cero de una bomba nuclear y todo es ruido, no te lo puedes imaginar”. Le llama la atención, por ejemplo, que “allí las calles están llenas de policías para que la gente cumpla las normas, pero aquí apenas se ven agentes por la calle porque se ve que no hace falta, no es necesario. Me gusta estar aquí”.

Respecto a la manera de sobrellevar la pandemia de Covid-19 en España, la periodista alemana resalta que le ha impresionado que “la gente está aguantando el confinamiento de una manera muy valiente, cumple con todas las indicaciones que le dice el Gobierno. Los españoles están demostrando una paciencia que me alucina”.

El reportaje, que le llevará también por lugares como Soria o el Levante, durará media hora y se emitirá a finales de julio.