Lugo se convierte en la ciudad de las mil terrazas

La ciudad de los 1.000 bares ha transformado su paisaje en el último mes. La capital lucense concentra casi el 40% de los 2.535 locales de comidas y bebidas que hay en la provincia de Lugo, según los datos del Instituto Galego de Estatística. Esos negocios se han puesto esta vez al unísono de acuerdo para abanderar esa temporal reorganización urbana, que tendrá el final del verano como fecha de caducidad.

No hay calle, ni acera, ni plaza de la capital lucense en la que no se haya instalado una terraza de hostelería. Han brotado decenas de ellas donde antes no se daba este cultivo. Las mesas y sillas le han ido ganando espacio a los vehículos en un momento en el que el tráfico se había reducido.

Empezaron hace un mes con timidez. A la espera de cómo sería la respuesta de la población, entonces aún en estado de alarma. Pero tardaron poco tiempo en aflorar ante la favorable respuesta ciudadana, el hecho de que no tuviesen que pasar este año por caja y el guiño de las condiciones meteorológicas.

Se buscó primero la utilidad. Simplemente se instalaron mesas y sillas, separadas de la circulación por vallas metálicas. Con el paso de los días algunos hosteleros ya fueron mejorando las condiciones de esos espacios temporales. Algunos enmoquetaron la vía pública. Otros colocaron cierres ornamentales a base de palés, mimbre o mallas. En los últimos días también han surgido las sombrillas playeras.

También comenzaron con modestia, ocupando solo un par de plazas de aparcamiento frente a su local. Pero a medida que la respuesta de los clientes se fue incrementando, algunas terrazas se fueron expandiendo.

En este nueva trama urbana la Praza Maior ha dejado de ser en la capital lucense el kilómetro cero de las terrazas. Cada barrio de la ciudad ya tiene su propio kilómetro cero. Fonte dos Ranchos o Augas Férreas son un ejemplo.

Viendo en ellas una oportunidad para reducir las pérdidas previstas, empresarios de locales de ocio nocturno, que aún no han podido abrir, le han planteado también la posibilidad al Concello de poder instalar terrazas.

La proliferación de estas plataformas exteriores ha generado las quejas de algunos peatones, sobre todo personas mayores o con movilidad reducida y padres con carritos de bebés, que a veces se encuentran con más de un obstáculo para poder transitar, sobre todo, por las aceras.

Un ejemplo a seguir para las librerías

Con la vuelta al cole las librerías prevén una avalancha de clientes para la compra de libros y material escolar. Fernando Toubes, de la Librería Galicia, solicita al Concello que le permita habilitar un espacio frente a su local del 1 al 30 de septiembre para garantizar el distanciamiento.