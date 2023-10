Ciudad Jara, del festival a la fiesta

Ciudad Jara es el proyecto personal que Pablo Sánchez emprendió tras haber triunfado –y luego haberse desencantado– en La Raíz y que, sin embargo, en sus inicios estuvo marcado por la pandemia.

Ahora, con las mascarillas casi olvidadas, Sánchez y su banda se pasean por las ciudades de España para presentar, como hizo este sábado en la Horta do Seminario de Lugo, las canciones de su último disco La velada del lobo y también recordar alguno de los temas de los dos anteriores: Donde nace el infarto y Cinema.

Ante un auditorio compuesto por algunos incondicionales y muchos curiosos que veían por primera vez al músico valenciano y su banda, Pablo Sánchez empezó el concierto con un "¿cómo estáis Galicia. Hemos venido a animar la noche", para luego ir desgranando canciones que tienen mucho de experiencia vital. Porque Ciudad Jara es sobre todo rock y poesía, música nacida desde el corazón, que hace saltar al público pero también reflexionar a quienes la escuchan.

El grupo llegó a Lugo un año después de haber debutado en el Caudal Fest y tras un verano con bolos en los principales festivales, como el F.I.B. de Benicàssim, el Sonorama Ribera de Aranda de Duero o el Cruïlla de Barcelona, en donde tienen fieles seguidores, algunos de los cuales estaban este sábado en la primera fila del escenario principal de los conciertos del San Froilán.

Con Ahora o nunca, el tema con el que Pablo Sánchez dice que "comenzó todo", muchos empezaron a bailar como en un festival

"Es la primera vez que tocamos aquí en unas fiestas mayores", comentaba Pablo a los asistentes antes de confesar que no suelen actuar en Galicia porque "somos un grupo nuevo, que comenzó con la pandemia y desde entonces tuvimos que remontar".

Dicho esto y tras sonar canciones nuevas como Ahora o nunca o Si perdemos te pierdo, el líder de Ciudad Jara comenzó a animar la fiesta con la canción con la que, según él, "comenzó todo", En busca del fuego. Fue entonces cuando el público que aún no se había animado, empezó a moverse y bailar como si de un Caudal Fest se tratase, aunque no llevase ninguno pulseras festivaleras. De hecho, los únicos que las lucían eran los integrantes del grupo, quizá para evitar confusiones en el backstage. Porque no vienen mucho por aquí.