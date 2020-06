La ciudad se engalana para el Arde Lucus

La pandemia ha dejado a Lugo sin una de las celebraciones que tiene marcadas en rojo en el calendario por el espaldarazo económico que supone para la ciudad, el Arde Lucus, pues en alguna edición llegó a recibir más de medio millón de visitantes. Para no perder el espíritu de esta fiesta, el Concello ha programado una serie de actos virtuales para los próximos cuatro días.

Para dar ejemplo la casa consistorial ya luce ornamentada desde principios de esta semana, obra de Una de Romanos, tienda del barrio de A Tinería especializada en indumentaria y artesanía de recreación histórica y joyería de inspiración arqueológica.

El rojo, el color por excelencia de la antigüedad, preside la fachada del inmueble barroco del siglo XVIII que alberga las dependencias municipales. Sus balcones, como solían hacer los potentados moradores de Lucus Augusti en las fiestas de inicio del verano, están engalanados con guirnaldas confeccionadas a base de hierba, laurel y flores.

Uno de los balcones está presidido por un patricio, junto a una vestal y un legionario. El otro por un jefe castrexo, acompañado por un guerrero y una mujer.

Precisamente el Concello organiza un concurso de decoración de balcones, ventanas y fachadas, con galardones en metálico. Junto a este certamen ornamental, convoca otro de caracterización para que los ciudadanos suban fotografías a Facebook con el hastag #concursovolveremos. En este caso los premios consisten en viajes de fin de semana a alguna de las localidades que forman parte de la Asociación Española de Fiestas Históricas.

Además, se programará, con las asociaciones de recreación histórica, un homenaje floral en la escultura de los fundadores de la ciudad, en la Praza Maior, en memoria de los fallecidos por la Covid-19 y otro acto alrededor de la muralla, con el lema "Que non se apague o lume", para seguir preparando el XX aniversario del Arde Lucus y su internalización.

DOMUS DO MITREO. La USC también se suma a este Arde Lucus inédito. A Domus do Mitreo acogerá visitas guiadas gratuitas entre este jueves y el sábado.

Cada recorrido didáctico tendrá un aforo limitado a 16 personas. Los interesados deben inscribirse previamente en el correo electrónico [email protected]

Cada día se realizarán dos visitas, a las 11.30 y a las 17.30 horas. La directora del museo universitario, Dolores Dopico, indicó que esta iniciativa pretende "procurar a promoción e posta en valor do singular xacemento musealizado no solar sobre o que se asenta a Casa do Saber" y "favorecer o coñecemento e o goce deste patrimonio a toda a xente interesada".

Este jueves, a las 22.30 horas, habrá una visita musicada a este museo. Las últimas entradas disponibles, que son gratuitas, se podrán recoger este jueves de 11.00 a 13.00 horas en el área de cultura de la Vicerrectoría de Coordinación del campus de Lugo.