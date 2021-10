Lugo vuelve a oler a pulpo. Faltan las tradicionales casetas, pero la oferta del plato más típico del San Froilán se multiplica estos días en el centro y en los barrios. Es una de las señales de que Lugo es una ciudad a la conquista de la normalidad.

Y las fiestas han convertido a Lugo en una ciudad donde no hay excusa para dejar de hacer cosas. Puede que no haya todavía tanta gente como era costumbre, pero actividades no faltan y la calle bulle. A esa animación contribuyen los espectáculos callejeros, como el de Cazabacterias que recorrió este sábado el centro, o el vagón ambulante del Mago Antón, que llegó a Fontiñas en lo que está siendo una gira urbana con mucha aceptación.

Pero ayudan también las ganas de la gente de volver a la vida, que se aprecian bien claras en la zona de vinos, que vive estos días mucha animación, aunque sin llegar a los abarrotes imposibles de antaño, como se pudo comprobar el viernes por la noche.

Y si las noches van ganando peso, los días también se van nutriendo de actividad. A ello contribuyen citas como Equigal, a las que está acudiendo numeroso público, cuentan satisfechos desde la organización.

Ese interés se vio muy claro este sábado, cuando se celebraban pruebas de funcionalidad que permitían descubrir en directo la enorme belleza de los ejemplares de Pura Raza Española.

En el salón equino, que es la prueba de referencia del noroeste peninsular, participan este fin de semana 85 ejemplares de 38 ganaderías de Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Valencia, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, además de algún ejemplar llegado desde Costa Rica.

Las ganaderías gallegas lograron este sábado buenos resultados y, por ejemplo Greco de Vida, de una firna coruñesa, ganó en sementales de cuatro años y fue premiado en la categoría de mejores movimientos de su grupo.

En tanto, Repolón HCL II, de una ganadería pontevedresa, fue el campeón de potros de tres años y reconocido también como el mejor en movimientos.

Las pruebas de Pura Raza Española llegan a su fin esta mañana y el público podrá seguir asistiendo y disfrutando de la plasticidad y elegancia de los caballos.

Por la tarde habrá nueva ocasión de disfrutar de los equinos, ya que se celebrará una exhibición de Pura Raza Gallega y se disputará la vistosa copa de enganche, en la que están inscritas más de una veintena de ejemplares de catorce ganaderías.