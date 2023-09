Cinco citas obligadas en Lugo: de Andrés Suárez a 'Síbaris'

Carlos Blanco, Andrés Suárez, Los Secretos o Javier Veiga serán los protagonistas de la oferta cultural en Lugo en los próximos meses una vez finiquitado el parón estival y el Caudal Fest.

La primera cita ineludible para los culturetas será el estreno de Síbaris, obra póstuma del escritor de novela negra Domingo Villar, que precisamente llega este miércoles a las librerías gallegas.

El autor, que falleció a los 51 años en mayo de 2022, dejó preparado el libro para ser publicado este año, según explica en un comunicado la editorial Galaxia, que le brinda así "un último homenaje" a uno de sus "autores más queridos".

La obra del creador del detective Leo Caldas es una reflexión sobre la literatura y por ella desfilan, "con el fino sentido del humor que Domingo Villar destilaba", las filias y las fobias de muchos escritores a lo largo de su carrera literaria y que tienen que ver con sus miedos, inseguridades y paranoias, sintetiza Galaxia.

El próximo día 30 de septiembre se estrenará con el actor Carlos Blanco de protagonista, que estará acompañado sobre el escenario de Belén Constenal, Oswaldo Digón y Pablo Nóvoa.

Todos ellos han estado ensayando la adaptación teatral en Arousa durante las últimas semanas, para estar a punto el 30 de septiembre cuando se levante el telón a las 20.30 horas en el teatro Afundación de Vigo, con un segundo pase el domingo 1 de octubre a las seis de la tarde.

Empezará ahí una gira que los llevará después a Narón (13 y 14 de octubre) y a continuación a Lugo el 28 de octubre, cuando actuarán en el auditorio Gustavo Freire. Las entradas están a la venta desde 12 euros en Ataquilla.com.

"Nesta aventura estamos", explica Carlos Blanco en sus redes sociales. "Ensaiando unha divertidísima comedia que o gran Domingo Villar nos regalou meses antes da súa inesperada morte", explica el actor arousano, que como es habitual en él está inmerso en más de un proyecto.

"Decidimos montala igualmente na súa memoria en recoñecemento ao enorme talento" de Domingo Villar, destacó el intérprete, que anda inmerso en el rodaje de la segunda temporada de Rapa, o en sus monólogos.

Si la cita con Síbaris es el 28 de octubre, seis días después recala también en el mismo escenario una banda clásica, Los Secretos, que cuenta con una auténtica legión de fieles.

Con Álvaro Urquijo al frente, la banda cantará algunos de sus clásicos como Déjame, Ojos de gata, La calle del olvido o Pero a tu lado. Las entradas para asistir al concierto el 3 de noviembre ya están a la venta desde 36 euros.

Habrá que esperar casi un mes para recibir al cantautor Andrés Suárez, que anda enfrascado en la presentación de su nuevo disco, Viaje de vida y vuelta. El concierto, que está enmarcado dentro del ciclo Momentos Alhambra Acustiquísimos, será en el salón regio del Círculo de las Artes.

Sus fans, que también son legión, agotaron en apenas cuatro horas las entradas disponibles al igual que sucedió con otros de los conciertos del ciclo, el de El Kanka en Santiago el 25 de noviembre. Lograron ‘sold out’ en tiempo récord.

En plena temporada navideña es el momento elegido para echarse unas risas el trío de humoristas formado por Javier Veiga, Róber Bodegas y David Amor, que incluyen Lugo en su minigira de Esfínter 3. Un espectáculo para pechar o ano. Será la víspera de Nochebuena cuando este show llegue al auditorio Gustavo Freire, con las entradas ya a la venta por 16 euros.

Los gallegos se vuelven a juntar por tercer año consecutivo para esta cena de navidad producida por Etiqueta Negra, que también se podrá degustar en Santiago (28 de diciembre) A Coruña (día 29, en Palexco) y Vigo (día 30).

Y además... Musicales de Queen o Aladino

Remember Queen, el espectáculo homenaje a Queen, que triunfa en los escenarios desde 2005 llega a Lugo el próximo 18 de noviembre. Piero Venery se caracteriza y pone voz a Freddie Mercury para interpretar clásicos del rock como We Are the Champions. El batería de Remember Queen Roberto D’Amicis interpreta como nadie otros éxitos de Queen como I’m In Love With My Car.

La lámpara maravillosa. El espectáculo tributo Aladdin–La lámpara maravillosa también se hace un hueco en la escena lucense con una representación el 22 de octubre, a las 18.00 horas, en el Gustavo Freire. Los menores de 3 años no pagarán entrada, pero no podrán ocupar butaca.

Homenaje a Einaudi. El homenaje musical a Ludovico Einaudi aterriza por primera vez en Lugo —2 de diciembre, en Gustavo Freire—, con el show del pianista (Cristina Gatell) y su voz interior (Alberto Collado) interactuando con el público.

El lago de los cisnes. El ballet clásico llegará de la mano de un clásico, El lago de los cisnes, que se podrá ver el día 13 de diciembre en el Auditorio.