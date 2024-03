Cita reiterados problemas para lograr viajar en bus adaptado

Alejandra Vargas tiene 30 años y una lesión medular que le obliga a moverse en silla de ruedas. Reside como interna en el Centro de Promoción de la Autonomía Personal de Bergondo (A Coruña), desde donde tiene autorizado el transporte a Lugo, donde vive su familia, el primer y tercer fin de semana del mes, en virtud del programa de apoyo a la movilidad personal de la Xunta.

Sin embargo, debe viajar también en otros momentos -ya sea en vacaciones navideñas o de Semana Santa, como el pasado viernes- y en esos casos debe hacerlo en autobús. Denuncia que ya ha tenido dificultades para hacerlo en una quincena de ocasiones por falta de transporte adaptado.

"Cuando tengo que usar el bus hago una solicitud a Arriva, que es la compañía que cubre el trayecto A Coruña-Lugo, con tres días de antelación para avisarles de que soy una persona con movilidad reducida y que necesitaré un autobús adaptado. Generalmente, me llaman una media hora después y me dicen que mi solicitud está confirmada, pero después llego a la estación y el autobús que llega no es adaptado. Esto me ha pasado al menos ya 15 veces", dice.

Seguidamente, Alejandra se queja y asegura que el personal de la estación le dice que no tiene constancia de su solicitud. Posteriormente sí suele aparecer un autobús adaptado. "El otro día llegó media hora después uno adaptado. La diferencia es que el anterior hacía un trayecto directo a Lugo y este tenía paradas con lo que tardo mucho más en llegar a casa", se lamenta.

La mujer no comprende por qué, pese a hacer la solicitud con la antelación que se le exige, no se atiende en tiempo y forma y reclama que se tenga en cuenta que no puede usar un bus que no sea adaptado. Este diario intentó recabar la explicación de Arriva sin éxito.