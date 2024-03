"Mi cita anual con SA es en A Candeloria"

La décima edición de A Candeloria, que arrancó el viernes por todo lo alto con grupos míticos como Zoo, Dakidarría o Rebeliom do Inframundo, concluyó este sábado -tras vender más de 3.000 abonos- con una alta afluencia de asistentes que, reunidos en el Pazo de Feiras y Congresos de Lugo, pudieron corear los temas más emblemáticos de sus bandas favoritas de rock, rap o punk.

Una de las más aclamadas fue Soziedad Alkoholika (SA), ya toda una veterana del festival tras acudir a buena parte de sus ediciones anteriores. "Yo vengo al Candeloria para ver a SA", reconocía Felipe, un coruñés de 40 años habitual de este festival. "Esta es mi cita anual con el grupo de mi adolescencia".

Los valencianos Mafalda también reunieron a un contingente de seguidores que no quiso perderse su último concierto en Galicia. "Es la última vez que nos subimos a una escenario en esta tierra", reconocía la banda, que dirá adiós a la música en directo cuando concluya esta gira, la última.

La banda Mafalda en A Candeloria. SEBAS SENANDE

"Nosotros hemos venido por Soziedad Alkoholika, pero acabamos de ver a Mafalda y nos ha encantado", confesaba una pandilla de amigos llegada desde San Cibrao, al tiempo que se lamentaba de haber "descubierto" al grupo valenciano cuando ya está a punto de retirarse de los escenarios.

Asistentes al festival en el Pazo de Feiras, este sábado. SEBAS SENANDE

Entre pogos y saltos junto a la Duendeneta, muchos festivaleros esperaron con emoción la actuación de Los Chikos del Maíz, otros de los grandes protagonistas de la noche, cuyos temas más contestatarios hicieron vibrar a sus seguidores: "¡Son la caña!", gritaban algunos de ellos frente al escenario.

La Duendeneta en A Candeloria, un clásico en Lugo. SEBAS SENANDE

También sonaron anoche en el Pazo de Feiras los lucenses Arrhythmia, la banda italiana de ska y punk Talco y los asturianos Me Fritos and the Gimme Cheetos, que en su cuenta de Instagram presumían de estar por primera vez en el Candeloria e invitaban a todos los asistentes a pasarse por su puesto de merchandising.

Para entrar en calor y cogerle el pulso al ritmo vertiginoso de la tarde, a mediodía, en el barrio da Ponte, tuvieron lugar los esperados cantos de taberna. Distintos grupos y músicos recorrieron cafeterías, bares y restaurantes de la zona desde la 13.00 horas con el fin de alegrar a los comensales.