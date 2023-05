Cirugía estética para la castrexa

Manuel Pallín lleva veinte años haciendo murales urbanos, unos más públicos y visibles que otros. El Concello le encargó que decorara una medianera de la Ronda da Muralla con una castrexa y, cuando estaba a punto de terminar el trabajo, ha decidido darle una vuelta y someter a tratamiento cosmético el rostro de la mujer.

Pallín, integrante de la conocida firma Concepto Circo, explica que "no estaba muy convencido" con el resultado y que ha decidido cambiarla para que se parezca más al boceto que hizo previamente y que obtuvo informes favorables de distintas instituciones por su rigor histórico, recalca, entre ellas, de técnicos del Museo Provincial y de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta.

Esa disconformidad del resultado no solo era del autor, ya que el mural, aún sin terminar, provocó cierta polvareda en las redes sociales. Los lucenses se echaron a opinar y empezaron a abundar las críticas al mural, entre otras razones por la supuesta falta de parecido con el diseño que se hizo público hace meses. También hay ciudadanos que alaban la imagen y a los que les gusta el trabajo, pero Pallín ha decidido rehacer el rostro de la castrexa, por lo que este jueves a mediodía permanecía ya borrado.

El muralista explica que es muy dado a "improvisar" y a hacer "modificaciones" respecto a la idea original que tiene de un mural cuando empieza a pintarlo y se aburre. Sin embargo, es consciente de que esta es una obra pública y además muy sensible, por el lugar en que se encuentra, muy visible y al lado de un monumento Patrimonio de la Humanidad, y por lo que significa para los lucenses. Viene a representar a una pobladora autóctona y está en el acervo cultural, sobre todo desde que la ciudad hizo del Arde Lucus una de sus fiestas más queridas e internacional. La prueba es que, desde que se hizo público el boceto, fueron muchas las personas que a título individual y a través de asociaciones se dirigieron a él para hacerle sugerencias, "siempre de buen agrado, con intención de aportar", matiza.

El caso es que el debate público que se ha generado en torno a al mural, "sin que este estuviera terminado", señala sorprendido el autor, ha sido la puntilla para que se decidiera a rehacer el rostro de la castrexa, que, insiste, tampoco a él le convencía. Se lo tomará con calma, aunque si no hay contratiempos la próxima semana estará listo. No siente presión, dice. Tampoco por el hecho de que a unos metros luzca flamante Julio César, un mural también que ha sido considerado el mejor del mundo en 2022. Pallín compite contra sí mismo, dice. Y tiene de sobra con qué hacerlo porque sus creaciones se pueden ver desde hace años en muchos lugares de la ciudad. Aunque por otras razones, no es la primera vez que se ve envuelto en una polémica pública. Este año formó parte del jurado que eligió el cartel anunciador del Arde Lucus y este resultó ser plagio de una cartel de las Fallas de Valencia. "Hubo quien pensó que el autor del cartel había sido yo", lamenta.