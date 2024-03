Círculos desde México a Garabolos

Cuando llegó a Lugo se propuso conocerlo andando. "Mis suegros vivían en Garabolos. Salí a explorar la ciudad y me fui hasta Acea de Olga. Tardé unos 45 minutos. Pensé: "Debo de haberla cruzado a lo ancho, así que volví al centro y probé en el otro sentido". Fui hasta Fontiñas y por el otro lado llegó hasta el río. Lugo es una sexta parte del Centro, mi barrio en México Distrito Federal", recuerda con perplejidad René Velasco. La capital mexicana tiene 9,2 millones de habitantes, en una cuenta que podríamos llevar a los 21 millones si contamos el área metropolitana. En Lugo "iba caminando y me sobraba el tiempo".

Hijo de funcionarios, emigró a España hace 23 años por su mujer. "Mi madre, ya fallecida, estaba encantada porque como yo estaba en el mundo de la moda, pensaba que venir a Europa sería bueno para abrirme".

"No tenía una idea de Lugo. Estaba en España. Como siempre estuve en el mundo de la moda porque soy peluquero y maquillador, pensaba que todo en España era como el ¡Hola!". Cuando lo cuenta se ríe, como si nuestra idea sobre México fuese más concreta.

Llegaba de una ciudad fundada a principios del siglo XIV, pero le sorprendió el protagonismo del pasado en Lugo. "Me fijé en la muralla romana, por supuesto; pero me llamó más la atención que estuviesen tan presentes los espacios históricos".

René conocía el ¡Hola! y otras revistas españolas de moda porque era modelo desde los 16 años. También había trabajado en una agencia de azafatas y modelos, posaba para anuncios de ropa y era figurante en series televisivas como El vuelo del águila. Además, impartía cursos de pasarela y de maquillaje; además de ser maquillador de fantasía, caracterizaciones, efectos especiales, maquillaje y teatro.

Esta actividad requiere especialización. Tiene títulos de peluquería y maquillaje, pero se formó a sí mismo como diseñador de moda. "Me compré una máquina industrial de coser Alfa sin saber coser, porque quería hacerme mi ropa. Todo el mundo me preguntaba por qué me la había comprado sin saber coser. "¡Pues para aprender!"". Como no existía internet, se hizo con los libros oficiales de una escuela de moda para estudiarlos. No es su mayor logro: cuando vino a Lugo se puso con YouTube para aprender y montar una peluquería, desde el primer tubo al último enchufe, en un par de meses.

"Para mí lo importante no es el título, sino saber hacer. Todo lo puedes hacer si aprendes cómo. Ahora tienes una universidad que es internet. Me meto a fondo a saber el motivo de las cosas. Cuando me meto en algo, me meto a fondo para encontrar una solución. Soy muy positivo y siempre pienso que acabaré por lograr hacerlo. Este sistema me lleva a estar entretenido, a crecer en conocimientos; aunque es más laborioso porque todo lo hago yo, pero me permite controlar lo que hago".

Pero, cuando era un chaval en México, se compraba prendas que adaptaba a su gusto; lo mismo hacía con sus amigos. Después vinieron los desfiles. "Estaba muy metido en el mundo de la moda en los años 90. Hacíamos intercambios de ropa y de zapatos, también "customizaba". Además, compraba calzado de los años 60 y diseñaba bolsos en combinación que llevaba al mercado de La Lagunilla, al que iban los modernos y alternativos".

Sigue confeccionando "bolsos que llevo a un lujo silencioso, que muestra una alta calidad en materiales, acabado y diseño, pero sin la ostentación de mostrar la marca". La máquina Alfa se quedó en México y se compró otra en Lugo. Su trabajo puede verse en la página Art Design Gallery. "Ahora, con la web, hice la página, las fotos, los vídeos...".

Pero antes, en Lugo, tuvo una peluquería en A Soidade y otra en la Rúa Nova. "Mi taller estaba en una esquina de la peluquería". Su tarea principal son los bolsos, pero también se ocupa de encargos de peluquería y maquillaje.

Las primeras opiniones sobre la estética y la funcionalidad se las dan su mujer y su hija. "Los materiales son piel de vacuno y ovino, nunca uso pieles de animales exóticos, sino de animales que son sacrificados para alimentación".

Tiene claro el uso de unas u otras en función de lo que necesita. "El cuero grueso de vaca me da consistencia para los bolsos y por fuera pongo cordero porque es más agradable al tacto".

Compra las pieles en la ciudad porque cree en la economía circular, tanto en Lugo como en el extenso México D.F. Ya lo hacía en La Lagunilla.