La CIG salió a la calle en Lugo para exigir que se renueve el convenio del metal

Varios cientos de delegados sindicales de toda Galicia de la federación de industria de la CIG se manifestaron este jueves por las calles de Lugo para exigir que se renueve el convenio colectivo del sector en esta provincia, en negociaciones desde hace 15 meses.

La marcha, que discurrió desde la casa sindical en la Ronda da Muralla hasta la Praza de Santo Domingo, en donde está la sede de la patronal, iba encabezada por pancartas con los lemas Metal en loita por un convenio digno y Por un convenio do metal xusto!.

Protesta de trabajadores de la industria en Lugo. SEBAS SENANDE

Los manifestantes pronunciaron consignas como IPC real para Lugo do metal, Convenio do metal, solución o Queremos traballar, non emigrar, entre otros.

En la provincia de Lugo son más de 5.000 los trabajadores del sector afectados.

El secretario nacional de CIG-Industria, Xoán Xosé Bouzas Aboi Tupi, que intervino al final de la marcha, destacó que la negociación colectiva es una "ferramenta fundamental da clase obreira para mellorar as condicións de traballo, máis aínda no actual contexto de empobrecemento dos salarios a causa do elevado custe da vida, a suba do prezo dos alimentos, da enerxía, dos combustíbeis e dos bens e servizos básicos".