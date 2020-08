La CIG pide suspender las elecciones sindicales en Urbaser porque "hai persoal contaxiado"

La CIG solicita que se suspendan las elecciones sindicales que se van a celebrar el próximo lunes en la empresa Urbaser, concesionaria del servicio de recogida de basura y limpieza viaria en Lugo, debido a que "hai persoal contaxiado por Covid-19 e algún trabajador en aillamento". Esta central denuncia que hay operarios que tuvieron "contacto directo co persoal que deu positivo e co persoal que se atopa aillado que está traballando" sin que la empresa "teña adoptado as medidas de protección axeitadas a alta situación de contaxio qu existe".

La CIG ha cancelado la campaña electoral que tenía previsto realizar este jueves y viernes en los tres centros de trabajo de Urbaser en la capital lucense.

El sindicato nacionalista solicita a la mesa electoral la suspensión de este proceso, al que están citados unos 165 trabajadores, ya que "do contrario se estará poñendo en grave risco a saúde do persoal e da cidadanía de Lugo". Además advierte de que se puede incurrir "nun delito contra a saúde pública" y se impedirá "o dereito de participación a parte da plantilla".