El sindicato CIG registró este miércoles un escrito en el Concello en el que insta al gobierno local a iniciar una investigación a la vicesecretaria municipal, María García Ferro, al haber sido informado de que "imparte formación nunha academia da cidade de Lugo na que prepara a opositores e opositoras para o ingreso no corpo da Policía Local".

CIG solicita por ello que se realicen las "averiguacións tendentes a esclarecer estes feitos", sobre todo teniendo en cuenta el cargo que ocupa García Ferro como "apoio do secretario da xunta de goberno (órgano competente para a aprobación das bases do proceso selectivo de acceso á función pública local neste concello) e a posible incompatibilidade do exercicio simultáneo de ditas funcións".

Considera además que en caso de que se constate que la vicesecretaria municipal imparte clases a opositores al Concello en una academia "se adopten as medidas que procedan".

Desde el gobierno local se respondía a este escrito indicando la vicesecretaria municipal no compatibilizó "nin antes nin agora" la labor en el Concello con la docencia en una academia privada, al tiempo que descarta que haya solicitado permiso para esta actividad. Sí se aclara que María García Ferro, como funcionaria habilitada del Estado, ha compatibilizado el cargo de secretaria en otros ayuntamientos de la provincia, como el de Mondoñedo y A Pontenova,