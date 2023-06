CIG desconvoca la huelga del comercio de alimentación tras la "traición de UGT y USO"

La CIG ha desconvocado la huelga del comercio de alimentación de la provincia de Lugo tras la celebración de asambleas de trabajadores este miércoles y este jueves.

El sindicato ha señalado que "el sentir que se trasladó por parte del personal fue mayoritariamente de desmotivación" respecto a secundar el paro, "teniendo en cuenta que la traición de UGT y USO firmando por detrás el convenio colectivo deja sin efecto el objetivo de la huelga".

En todo caso, la central nacionalista ha advertido de que esta desconvocatoria "no supone un paso atrás en el firme convencimiento y en la necesidad de pelear por la mejora de las condiciones de trabajo en el sector". "Por eso, la patronal debe tener claro que la lucha no acaba con la firma de este convenio de miseria que no responde a las reivindicaciones del conjunto del personal", han señalado desde la CIG.

Finalmente, el sindicato ha señalado que, "siendo un convenio insuficiente", las movilizaciones consiguieron al menos alguna mejora, y no se firmó la propuesta inicial de la parte patronal.