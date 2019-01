La CIG critica que se reprogramen constantemente las citas previas en el Hula

CIG-Saúde criticó este miércoles que se reprogramen "constantemente" las citas previas en las consultas externas del Hospital Lucus Augusti (Hula) sin tener en cuenta "as necesidades persoais" de los pacientes, que a veces son personas mayores que viven lejos y solas y dependen de alguien para que las desplace, ni que tampoco se les avise del cambio "con suficiente antelación".

"Dándose casos de cambios de citas con menos de 24 horas de prazo, en Oftalmoloxía por exemplo, ou recibindo cartas de reprogramación que ás veces chegan días despois da mesma cita", advierte.

CIG-Saúde asegura que no se trata de casos puntuales, lo que a su juicio estaría "dentro do normal", sino que son "moito máis comúns do desexable".

Esta central sindical solicitar a la gerencia que adopte "as medidas oportunas" para corregir un servicio que "non funciona como debería".