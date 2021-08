El verano de 2021 está siendo "sorprendentemente positivo" para el sector hotelero en Lugo. Así lo define Cheché Real, presidente de la Asociación de Hosteleros de Lugo, principalmente basándose en los datos del mes de julio y a falta de conocer aún la ocupación y las cifras oficiales de agosto, que se presumen que serán de ocupación casi plena en muchos municipios de la provincia.

Precisamente, el inicio de este verano está sorprendiendo en los hoteles lucenses por tratarse de un año que se veía como una incógnita ante la situación pandémica, pero que está saliendo totalmente de cara. "En xullo a ocupación subiu do 85%, e sorprendeunos moito que en zonas de montaña como Os Ancares e O Courel a porcentaxe chegase a subir por enriba do 90, penso que ata un 91%, sen ter os datos oficiais diante», comenta Real.

Algo que parece haber tenido mucha importancia en estas cifras son las exageradas temperaturas que se han vivido en el sur de España durante estos dos meses, con algunas ciudades rondando los 50 grados de temperatura. Desde la asociación piensan que este calor sofocante puede haber influido a la hora de que el turista tome la decisión de veranear en el norte de la península.

Respecto a este mes de agosto, no hay todavía informes certeros de turismo, pero Cheché Real cree que "os datos deben de estar na mesma liña ca en xullo, polo menos para os primeiros días". A partir de ahí, genera bastante duda saber cómo ha podido afectar la subida exponencial de casos de coronavirus en la afluencia de turistas. Aun así, son bastante optimistas y creen que "o normal é que xa experimentemos unha baixa a partires do día 15, pero este ano é totalmente imprevisible para todos. A xente non puido ir de vacacións o ano pasado, así que leva ano e medio aforrando, e pode ser que alarguen o prazo natural durante este ano".

Dentro del tipo de turista, hay mucha subida de veraneantes nacionales, con también bastante gente extranjera, que viene principalmente a hacer el Camino de Santiago aprovechando el Xacobeo. En resumen, los hoteleros de la capital están sorprendidos gratamente por esta presencia "inesperada" de turistas, algo que atribuyen a un año "atípico". ribeira sacra y montaña. En ciertos lugares no solo es que las cifras se recuperen, sino que mejoran las del 2019. Ese es el caso de la Ribeira Sacra. Los alojamientos finalizaron el mes de julio con un 82% —antes de la crisis fue del 77%— y el consorcio espera que este mes de agosto termine con el 90%. Las cifras están siendo celebradas por el sector, y hay quienes afirman que la zona está experimentando un auténtico ‘boom’ turístico.

La mayoría del turismo es nacional, algo que no resulta una novedad fruto de la pandemia. El porcentaje más alto de turistas internacionales llegó a rondar el 14%, pero ahora es ínfimo. Los visitantes demandan rutas fluviales y románico rural.

El cambio de hábitos de los turistas es generalizado y otra de sus características es la preferencia por los lugares al aire libre. Esto está haciendo de las sierras orientales de la provincia otros de los lugares en los que son numerosos los alojamientos rurales que aumentaron su ocupación con respecto al 2019. En el Hotel Piornedo reconocen que, si bien siempre trabajaron bien, el mes de julio, que era su mes más bajo, ha dejado de serlo, y este último año han experimentado las mejores cifras del momento.

En la sierra de O Courel el año pasado ya se había experimentado un notable crecimiento en el mes de agosto, que este se mantiene. Nuevas opciones de alojamiento en las dos sierras, desde la Casa Quiñones en Navia, a A Carbiña en O Courel, atraen a un nuevo tipo de turistas que deciden alargar las estancias compaginando el teletrabajo con la naturaleza. el camino. El incremento de visitantes en la comarca sarriana se percibe en el ambiente en los locales y terrazas, que lucen totalmente llenas. Desde el hotel y restaurante Roma las sensaciones están siendo "moi boas". De cara a septiembre reconocen que "hai moita reserva de turista estranxeiro". Hasta el momento, la inmensa mayoría fueron nacionales. Algunos profesionales del sector en el paseo del Malecón señalan que "chega

un momento do día no que xa non recoñeces case ningunha das caras que ves, moitos son visitantes". Perciben que este verano se está «salvando» pese a los «continuos cambios de normas e restriccións". Concretamente en las localidades por las que pasa el Camino Francés, como es el caso de Triacastela, Samos o Sarria, la afluencia se relaciona con los peregrinos, aunque también con el turismo familiar.

LA COSTA. Los hoteles de A Mariña lucense vivieron uno de sus mejores agostos, lo que denota una evidente recuperación. El gerente del hotel Thalasso Cantábrico Las Sirenas de Viveiro, José Manuel Pereira, indica que "durante la primera quincena del mes estuvo completo todo el complejo varios días, uno de ellos ayer (por este sábado)". Las cifras de ocupación fueron muy semejantes a las de 2019, alcanzando un 97,8%.

Desde el hotel Oca Playa de Foz confirman la tendencia al alza, al punto de que el sábado acudió un señor en busca de habitación y se sorprendió al indicarle que estaban llenos, amén de señalar que "estamos llamando a Ribadeo y a Viveiro y no hay sitio en ningún lado". En el establecimiento focense esperan que empiecen a quedar más habitaciones libres a partir del 5 de septiembre, porque hasta ahora "no hemos parados, estuvimos a tope".

El gerente de O Cabazo, en Ribadeo, indica que casi todo el mes estuvieron al 100% y "siguen entrando reservas, la previsión para septiembre también es buena, aunque no tan alta", señala Juan López.

En Terra Chá las cifras también están al alza. Después de una temporada complicada las ocupaciones suben en la mayor parte de establecimientos. Aparte del Spa de Santaballa o el Parador de Vilalba, los grandes, las cifran también son positivas en el resto.

"Hasta agosto regular, pero la segunda y la tercera semana fueron buenísimas y ahora tendremos un 90%", dice el responsable del Vila do Alba, de Vilalba, que tiene previsiones buenas para septiembre. El FIV y el Encontro de Torneiros de Xermade aseguran el cartel de lleno. En el Hostal Terra Chá también hay un repunte. "Mucha más gente que el año pasado", dicen. Y aunque las cifras ya fueron mejores en julio, la subida se notó en agosto.

FOZ. Comidas en mesas al pie de A Rapadoira

Las playas mariñanas registraron este mes una buena afluencia, aunque ayer el tiempo no acompañó. En las mesas situadas al pie de la playa de A Rapadoira, en Foz, hubo comidas de familias. El hotel Oca estuvo a tope, aunque desde el 5 de septiembre baja la ocupación. PALEO

VIVEIRO. Mucho ambiente en las terrazas

Las terrazas de Viveiro tuvieron mucho ambiente desde el mediodía después de la lluvia matinal. El hotel Thalasso Las Sirenas, en Covas, que es el de mayor capacidad del municipio, estuvo muy cerca de recuperar las cifras de ocupación del verano de 2019, debido a la gran afluencia. PALEO

ANCARES O-COUREL. Turismo de Montaña

El turismo rural en las sierras orientales de la provincia está en auge. La sierra de O Courel experimentó un crecimiento en el número de visitantes, ya desde el verano pasado. También en la zona de Ancares la ocupación está al máximo en muchos lugares, como en Piornedo (en la foto). HOTEL PIORNEDO

SARRIA. Los visitantes llenan el Malecón

La oficina de turismo de Sarria apunta a un aumento general de visitantes con respecto al año pasado, tanto de familias como de peregrinos, en su mayoría nacionales. Muchos de ellos se concentran a lo largo del día en las terrazas del Malecón, pero también en la Rúa Maior y en calles aledañas. VILA

TERRA CHÁ. Castro de Viladonga

Las visitas al museo y al castro de Viladonga continúan en aumento. Si ya las cifras aumentaron en el mes de julio, siguen creciendo ahora en agosto. "Este verano hay mucho movimiento y de gente de fuera de Galicia también. Ya empezaron las excursiones pero sobre todo es público familiar", dicen.

RIBEIRA SACRA. Como antes de la pandemia

El sector turístico de la Ribeira Sacra tiene motivos para estar contento. Si julio, con un nivel de ocupación hotelera más alta que en ese mes de 2019 (cuando no había covid-19), fue bueno, de agosto se espera lo mejor. La previsión es rondar o superar el 90% en los alojamientos para visitantes.

Cheché Real: "É difícil atopar traballadores"

Cheché Real también habla sobre la escasez de trabajadores en el sector hostelero. Para él, "é difícil atopar, sobre todo en casos como o de este ano cando a realidade está por enriba da expectativa". Desde la asociación defienden que hay que "salir como se pueda", y insinúan que una de las causas puede ser que los alumnos salidos de los ciclos preparatorios que tienen en Galicia se van a trabajar a negocios de la zona mediterránea o de las islas, por el simple hecho de poder firmar un contrato más estable, fuera de que cobren más o menos que aquí.



CONTRATOS CORTOS. "Aquí os hostaleiros teñen unha necesidade para dous meses, así que non podes garantir ao traballador que veña que lle podes dar un contrato a longo prazo", explica.