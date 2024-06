O CIFP Politécnico consolida a súa oferta de calidade

O CIFP Politécnico de Lugo achega un ano máis unha completa oferta de ciclos formativos e a posibilidade de matricularse por curso completo en réxime ordinario presencial; por módulos para adultos a distancia e presencial; en Formación Profesional dual intensiva e, asi mesmo, en diferentes cursos de especialización.

Como novidades, o vindeiro curso o CIFP Politécnico incorpora os graos superiores en Dietética (dual xeral), o grao superior en Procesos e Calidade en Industria Alimentaria (dual intensiva), e o grao superior en Instalación de Sistemas Conectados a Internet (mestrado).

No tocante ao curso completo en réxime ordinario, este centro educativo lucense dispón dunha atractiva oferta na modalidade presencial. Neste eido englóbanse os graos básicos de Electricidade e Electrónica; Fabricación e Montaxe, e Carpintaría e Moble.

Neste apartado, os graos medios dos que dispón o centro son os de Instalacións Eléctricas e Automáticas; Instalacións de Telecomunicacións; Mecanizado; Farmacia e Parafarmacia; Atención a Persoas en Situación de Dependencia, e Coidados Auxiliares de Enfermaría.

Os graos superiores que achega este centro formativo son os de Ensinanza e Animación Sociodeportiva; Sistemas Electrotécnicos e Automatizados; Sistemas de Telecomunicación e Informáticos; Automatización e Robótica Industrial; Programación da Produción en Fabricación Mecánica; Procesos e Calidade na Industria Alimentaria; Próteses Dentais; Laboratorio Clínico e Biomédico; Hixiene Bucodental; Educación Infantil e Integración Social.

Ademais, e no apartado de matrícula por módulos a distancia para adultos a oferta completa inclúe dous graos medios que son Farmacia e Parafarmacia e Atención a Persoas en Situación de Dependencia, mentres que na oferta parcial achégase o grao superior de Dietética.

Así mesmo, no tocante á matricula por módulos presenciais, existe a posibilidade de optar en oferta completa polos graos medios de Coidados Auxiliares de Enfermaría e Emerxencias Sanitarias, así como polo superior de Educación Infantil.

Tamén en modulos presencial para adultos, na oferta parcial englóbanse os graos medios de Instalacións Eléctricas e Automáticas, e Carpintaría e Moble. No primeiro deles o alumnado poderá adquirir coñecementos relativos ás materias de Instalacións de Distribución; Infraestruturas Comúns de Telecomunicacións en Vivendas e Edificios; Instalacións Domóticas; Instalacións Solares Fotovoltaicas; Máquinas Eléctricas e Empresa e Iniciativa Emprendedora. No segundo caso, o grao medio de Carpintaría e Moble, as materias inclúen Materiais en Carpintaría e Moble; Solucións Construtivas; Mecanizado de Madeira e Derivados; Mecanizado por Control Numérico en Carpintaría e Moble; Montaxe de Carpintaría e Moble, e Formación e Orientación Laboral.

Chegados á Formación dual intensiva, a oferta completa deste centro lucense tamén ofrece a opción de elixir entre distintos graos medios e superiores.

Nos graos medios ofrécese ao alumnado os de Soldadura e Caldairería; Carpintaría e Moble; Elaboración de Produtos Alimentarios; Coidados Auxiliares de Enfermaría; Construción; Construcións Metálicas; Proxectos de Edificación, e Procesos e Calidade na Industria Alimentaria.

Por último, nos cursos de especialización do CIFP Politécnico, a matrícula por curso completo en ordinario presencial abrangue unha oferta completa cun grao medio en Instalación e Mantemento de Sistemas conectados a Internet (loT), e tres graos superiores, concretamente os de Ciberseguridade en Contornos das Tecnoloxías de Operación; Robótica Colaborativa, e Fabricación Aditiva. A principal característica común a todas estas ensinanzas é a alta tasa de inserción laboral ao remate dos estudos, en moitos casos próxima ao cen por cen.

A matrícula parcial por módulos permite que cada persoa deseñe o seu itinerario formativo en función da súa actividade laboral, das circunstancias familiares ou doutras actividades, respondendo así ás necesidades e aos intereses persoais ao longo da vida.

Innovación

A innovación segue a ser unha constante no CIFP Politécnico de Lugo e varios alumnos deste instituto, xunto a outros de centros de Lugo, Burela e Monforte, proclamáronse vencedores da primeira edición dos premios InnovaTech FP, xunto a estudiantes de Vigo, A Coruña, Ferrol e Ourense, nunha convocatoria que distinguiu un total de dez iniciativas. O conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, encargouse da entrega de premios en Ourense coa directora xeral de FP, Eugenia Pérez.

Rodríguez explicou durante o acto de entrega que os estudantes tiveron que resolver desafíos plantexados polas empresas, de xeito que «as propostas premiadas son pioneiras e un exemplo do gran potencial que atesoura a nosa FP para dar un salto de calidade tecnolóxico e innovador ao tecido produtivo».

InnovaTech FP enfocouse a centros públicos que realizan investigación e innovación, fomentan o emprendemento e dispoñen de viveiros de empresas.

Cada iniciativa recibiu 10.000 euros de premio para o seu desenvolvemento. Neste caso, o CIFP Politécnico de Lugo –que tamén participa nos proxectos Lanzadeiras da actual convocatoria de Eduemprende– destacou por desenvolver un sistema tecnolóxico para o cuidado activo e preventivo dos maiores, atendendo unha demanda da Fundación San Rosendo.

Pola súa banda, Manuel Rodríguez (Lugo, 1997), que foi alumno do CIFP Politécnico antes de que o centro impartise Formación Profesional, está actualmente estudando un mestrado de Bioloxía Sintética e Biotecnoloxía en Edimburgo (Reino Unido) cunha beca da fundación La Caixa, nunha proba máis de que este centro lucense leva décadas contribuindo a exportar talento.

Asesoramento

O CIFP Politécnico foi un dos centros formativos lucenses que participou na primeira Feira de Educación, Formación e Emprego de Lugo, xunto a outros 14 da provincia, nun evento organizado polo Pazo de Feiras en colaboración coa Xunta de Galicia e o Concello de Lugo, co obxectivo de proporcionar información, asesoramento e orientación para facilitar unha adecuada elección a todas aquelas persoas que se atopan ante a toma de decisións no relativo ao seu futuro profesional, así como para facilitar as ferramentas necesarias para que os estudantes poidan decidir eficazmente o seu futuro formativo e profesional.

Sector da madeira

Lugo conta ademais cunha posición privilexiada no eido formativo tamén en relación ao sector da madeira, pois só na capitalidade da provincia, o CIFP Politécnico é un dos centros que destaca pola súa traxectoria e potencialidade para traballar arreo no desenvolvemento do sector en Galicia, ademais de contar con instalacións e equipamentos innovadores e con diferentes graos que conforman unha oferta formativa ampla, variada e con grande saída laboral, que cada vez resulta máis atractiva ao estudantado.

Accións formativas

Ademais, este centro formativo, xunto á rede de centros educativos existentes na provincia e ao propio campus de Lugo da USC ou á Uned, achega periódicamente diversas accións formativas e encontros de expertos nun sistema de traballo en rede e interdisciplinar que contribúe ao desenvolvemento das investigacións e á súa aplicación práctica, en permanente contacto e colaboración con empresas de referencia e institucións.

O obxectivo é contribuír ao crecemento sostible dos diferentes sectores e á xeración de emprego a través da formación de profesionais cualificados.

Estancias internacionais

Precisamente, con esta finalidade todos os anos profesores e alumnos do CIFP Politécnico desenvolven estancias internacionais dentro do programa Erasmus Plus por media Europa, nunha iniciativa que supón para o profesorado unha oportunidade de mellorar e así aumentar a calidade da educación pública e, para os alumnos, un salto vital co que pechar os seus ciclos formativos e de abrirse ao mundo.

O director do CIFP Politécnico, Antonio Ibáñez, apunta que a experiencia amosa que a FP dual interesa a quen quere formarse para incorporarse rápido a un posto de traballo, que adoitan ser as persoas máis maiores. En cambio, os estudiantes de 16 ou 18 anos de idade buscan máis estudos ordinarios. Con todo, elixan a opción de FP que queren os alumnos e comproban ao acabar os estudos que hai moitas empresas interesadas neles e que a tasa de empregabilidade en Formación Profesional é moi alta.

A calidade do ensino do explica en boa parte esta realidade.