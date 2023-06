O CIFP Politécnico amplía a FP Dual e a especialización

O CIFP Politécnico de Lugo amplía un ano máis a súa oferta formativa con novos ciclos na FP Dual e nos cursos de especialización, achegando ao alumnado diferentes ciclos de grao básico, medios e superiores, que se poden cursar por curso completo no réxime ordinario, na modalidade presencial –asistindo diariamente ao centro formativo– ou de xeito parcial por módulos formativos no réxime de persoas adultas, nas modalidades tanto presencial como a distancia. A principal característica común a todas estas ensinanzas é a alta tasa de inserción laboral ao remate dos estudos, en moitos casos próxima ao cen por cen.

Así, o CIFP Politécnico contará o vindeiro curso con tres ciclos medios novos en dual, como son Carpintería e Moble; Soldadura e Caldeiraría e Coidados Auxiliares de Enfermaría, con 22 plazas cada un. A oferta formativa tamén se amplía co novo mestrado de Robótica Colaborativa, en réxime ordinario presencial, que disporá de 20 prazas.

CIFP Politécnico de Lugo. SEBAS SENANDE

A matrícula parcial por módulos permite que cada persoa deseñe o seu itinerario formativo en función da súa actividade laboral, das cargas familiares ou doutras actividades, respondendo así ás necesidades e aos intereses persoais ao longo da vida.

Así, as familias profesionais cuxos estudos se achegan ao alumnado no CIFP Politécnico de Lugo son Edificicación e Obra Civil; Electricidade e Electrónica; Fabricación Mecánica; Madeira, Moble e Cortiza; Servizos Socioculturais e á Comunidade, e Sanidade.

Oferta 2023-2024 del CIFP Politécnico. EP

Dentro destas, e de cara ao vindeiro curso 2023-2024, no réxime ordinario o centro achega ao alumnado os ciclos medios de Instalacións Eléctricas e Automáticas; Instalacións de Telecomunicacións; Mecanizado; Farmacia e Parafarmacia; Atención a Persoas en Situación de Dependencia, e Coidados auxiliares de Enfermaría (Loxse).

No tocante aos ciclos superiores que poden cursarse no CIFP Politécnico de Lugo, van desde Ensinanza e Animación Sociodeportiva (plurilingüe), a Sistemas Electrotécnicos e Automatizados; Sistemas de Telecomunicación e Informáticos; Automatización e Robótica Industrial; Programación da Produción en Fabricación Mecánica; Procesos e Calidade na Industria Alimentaria; Próteses Dentais; Laboratorio Clínico e Biomédico; Hixiene Bucodental; Educación Infantil, e Integración Social.

No réxime formativo dirixido a adultos que decidan cursar a distancia achéganse os ciclos medios de Farmacia e Parafarmacia, e Atención a Persoas en Situación de Dependencia. No ensino para adultos en rexime presencial pódense cursar os ciclos medios de Emerxencias Sanitarias; Instalacións Eléctricas e Automáticas, e Carpintaría e Moble, así como o ciclo superior de Educación Infantil.

CIFP Politécnico de Lugo. SEBAS SENANDE

Este ano, e como xa vén facendo desde hai varios cursos, o CIFP tamén ampliou a súa oferta formativa no tocante aos cursos de especialización, que agora inclúen os de Ciberseguridade en Contornos das Tecnoloxías de Operación, Fabricación Aditiva e Robótica colaborativa.

A oferta en FP tamén se ampliou e neste vindeiro curso incluirá a posibibilidade de cursar Construción; Proxectos de Edificación; Construcións Metálicas; Elaboración de Produtos Alimentarios; Soldadura e caldeiraría; Coidados auxiliares de Enfermaría, e Carpintaría e Moble.

CIFP Politécnico de Lugo. SEBAS SENANDE

En relación á FP Básica, as ensinanzas que se imparten no CIFP Politécnico son as de Electricidade e Electrónica; Fabricación e Montaxe, e Carpintaría e Moble.

A innovación é unha constante no CIFP Politécnico de Lugo, un centro que coordina dous dos catro proxectos aos que recentemente a Dirección Xeral de Formación Profesional concedeu 111.181 euros co fin de que poidan levar á práctica os seus proxectos durante o vindeiro curso académico. Co primeiro dos proxectos galardonados, de levitación magnética, colabora a firma Beckhoff Automation, e conta cun financiamento de 39.800 euros. O outro baséase na posta en marcha virtual dun xemelgo dixital, e del tamén forma parte o IES Punta Candieira de Cedeira (A Coruña), que recibirá 7.879 euros. O primero consiste en mover e transportar un obxecto cunha pequena plataforma que flota sobre unha superficie que xera campos magnéticos. É un software de automatización de control, que determina a traxectoria, a rotación de 360 grados ou a inclinación. "Está pensado sobre todo para ambientes estériles, en empresas farmacéuticas ou alimentarias porque non se xenera po, nin contaminación ambiental", explicou un dos seus coordinadores, o vicedirector do CIFP Politécnico, José Luis Blanco, quen destacou que se busca "facer visible o proxecto ás empresas".

CIFP Politécnico de Lugo. SEBAS SENANDE

A outra iniciativa galardoada deste centro da capital lucense, que leva a cabo o ciclo superior de Automatización e Robótica Industrial, consiste en realizar unha réplica tridimensional dun obxecto real (xemelgo dixital), neste caso unha máquina, e a súa posta en marcha. "É un obxecto virtual que se comporta fisicamente como un obxecto real", explicou José Luis Blanco, quen engadiu sobre a utilidade deste proxecto que "así temos o modelo en cada ordenador de cada alumno porque non sería viable ter unha máquina física para cada un".

O proceso incluíu desde o deseño en 3D e a súa posta en marcha virtual ata a posterior comprobación do que se realizou nese xemelgo dixital na máquina real.

CIFP Politécnico de Lugo. SEBAS SENANDE

Asi mesmo, este curso Galiciencia premiou como mellor proxecto de FP o desenvolto por tres alumnos do CIFP Politécnico de Lugo sobre o uso de cannabidiol para a epilepsia. Os seus autores foron Anny Cabrera (28 años), Juan López (19) e Alexia Fernández (24) de segundo curso do ciclo superior de Laboratorio Clínico e Biomédico. A realización do proxecto contou coa dirección da súa profesora, Sabela Fernández, e a supervisión do laboratorio de xenética de Veterinaria da USC, no que fixeron as prácticas.

Neste sentido, o CIFP Politécnico de Lugo tamén acolleu o mes pasado un encontro do plan Conecta no que o conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, destacou que nos últimos dez anos nos oito municipios da comarca de Lugo aumentou "case un 40%" o número de alumnos de FP, pese ao "contexto de caída demográfica".

CIFP Politécnico de Lugo. EP

O conselleiro, que recordou que nos dous próximos cursos se aumentará o número de prazas en Galicia en 9.500 –agora hay unhas 61.000– asegurou que a FP "ten que ser útil para os alumnos, e o 85% dos dos ciclos ordinarios colócanse de xeito inmediato e o 100% da dual, así como para as empresas, que se van dotar do máis importante, o capital humano". Ademais da "crecente" demanda deste ensino por parte dos estudantes, Román Rodríguez indicou que a FP contribúe a xerar "confianza" no mundo empresarial. Anteriormente, o CIFP Politécnico tamén acolleu unha existosa feira da saúde con expositores a cargo dos propios alumnos, dentro do programa da Semana da Saúde.

Neste sentido, Lugo conta cunha posición privilexiada no eido formativo tamén en relación ao sector forestal, pois só na capitalidade da provincia, o CIFP Politécnico é un dos centros que destaca pola súa traxectoria e potencialidade para traballar arreo no desenvolvemento do sector en Galicia, ademais de contar con instalacións e equipamentos innovadores e con diferentes graos que conforman cunha oferta formativa ampla, variada e con grande saída laboral, que cada vez resulta máis atractiva ao estudantado.

Ademais, este espazo formativos, xunto á rede de centros educativos existentes na provincia e ao propio campus de Lugo da USC ou á Uned, achega periódicamente diversas accións formativas e encontros de expertos nun sistema de traballo en rede e interdisciplinar que contribúe ao desenvolvemento das investigacións e á súa aplicación práctica, en permanente contacto e colaboración con empresas de referencia e institucións. O obxectivo é contribuír ao crecemento sostible deste e outros sectores e á xeración de emprego a través da formación de profesionais cualificados.

Precisamente, con este obxectivo, durante o presente curso medio cento de profesores e alumnos do CIFP Politécnico desenvolveron estancias internacionais dentro do programa Erasmus Plus por media Europa. Esta iniciativa supón para o profesorado unha oportunidade de mellorar e así aumentar a calidade da educación pública e, para os alumnos, un salto vital co que pechar os seus ciclos formativos e de abrirse ao mundo. Un total de 25 profesores e 26 alumnos formaron a expedición este ano.

CIFP Politécnico de Lugo. SEBAS SENANDE

De feito, a demanda de Formación Profesional continúa a dispararse en Lugo e neste último curso achegou na provincia unha oferta de 5.400 plazas, tras reforzarse con 400 nuevas. A garantía de acceso a un emprego explica o éxito. e Inflúe tamén que se multiplicase a oferta formativa.

O director do CIFP Politécnico, Antonio Ibáñez apunta que a experiencia amosa que a FP dual interesa a quen quere formarse para incorporarse rápido a un posto de traballo, que adoitan ser as persoas máis maiores. En cambio, os estudiantes de 16 ou 18 anos buscan máis estudos ordinarios. Con todo, elixan a opción de FP que elixan, os alumnos e alumnas comproban ao acabar os estudos que hai moitas empresas interesadas neles e que a tasa de empregabilidade en FP é moi alta.

CIFP Politécnico de Lugo. SEBAS SENANDE

A calidade do ensino explica en boa parte esta realidade e, así, o CIFP Politécnico de Lugo foi seleccionado este curso entre os máis innovadores de toda España polo seu desenvolvemento e participación en proxectos presentados na sexta edición da Convocatoria de axudas Dualiza de CaixaBank e a Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa.

O centro lucense escolleuse polo seu proxecto Herramientas didácticas en biotecnología para el alumnado de FP, iniciativa premiada con cerca de 10.000 euros. A proposta do CIFP Politécnico consiste en conectar os coñecemientos adquiridos nos diferentes módulos do ciclo ao mundo real da investigación biomédica. Ademais, a Aula 4.0 do CIFP Politécnico foi recoñecida como unha das "cabezas tractoras" da FP na provincia. Está ubicada no novo edificio de madeira que empezou a funcionar de xeito sobresaínte o curso pasado para os ciclos de carpintería, fabricación mecanizada e electricidade e electrónica, e xa é un referente en Galicia.