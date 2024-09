El CIFP As Mercedes de Lugo es visto como un centro de referencia a nivel europeo

El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) As Mercedes de Lugo, en el que comenzarán este miércoles las clases del nuevo curso académico, no solo es una referencia a nivel nacional sino también internacional. Así se puso este lunes de manifiesto durante la visita que realizó el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. "Hai que sacar peito de que somos un referente en España e no resto de Europa", afirmaba.

As Mercedes, que tiene más de 900 alumnos matriculados y oferta cerca de una treintena de ciclos, es uno de los cinco de Galicia que tienen el reconocimiento de centro de excelencia de FP. Cuando obtuvo esta distinción hace tan solo dos años fue el segundo con la mejor puntuación global de los aspirantes de todo el Estado y el primero del ránking en la familia de aeronáutica.

Otra prueba de esa condición de centro puntero que le atribuyen es que a lo largo del curso que arranca esta semana tendrá que desarrollar cinco proyectos de innovación financiados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, cuatro de ellos de eficiencia energética y el otro de movilidad con hidrógeno verde.

En tres coordinará los proyectos, en los que participarán los centros Somorrostro del País Vasco, en dos, y Aguas Nuevas de Albacete, en uno. En los otros dos, en los que llevan la voz cantante los CIFP Río Tormes de Salamanca y el mencionado de Castilla- La Mancha, colabora el lucense. Además, cuentan con la ayuda de varias empresas de ambos sectores.

Cuenta con aulas de emprendimiento y tecnología

El CIFP As Mercedes dispone además de una aula de emprendimiento y otra de tecnología aplicada. El director del centro, Joaquín Expósito, explicó que esta última idea técnicas a demanda del tejido empresarial. También destacó la importancia de "dar visibilidade" a estos estudios profesionales que han experimentado "unha evolución importante" en los últimos años gracias a la "axuda" de las administraciones públicas.

Pedro Blanco estuvo acompañado en la visita por la alcaldesa Paula Alvarellos; el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias; la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, y el diputado provincial Pablo Rivera, que pudieron comprobar los recursos con los que cuenta As Mercedes.

El delegado del Gobierno en Galicia destacó que este centro lucense, al que el Ministerio de Educación ha destinado 1,2 millones de euros en los últimos años, es "un exemplo de que se está a modernizar a FP". Defendió que se debe apostar por esta formación que "dá lugar a emprego de alta calidade e que é precisa para cambiar o modelo produtivo".

Un ejemplo para sus homólogos de Alemania y Francia

destacó el aumento de plazas este curso en FP —más de 4.200 en toda Galicia— y "a empregabilidade de case o 100%" en la dual.hizo hincapié en la colaboración "con empresas punteiras e co sector innovador porque na innovación está o presente e o futuro desta provincia". Y, como las demás autoridades, resaltó la colaboración entre las administraciones y la demanda que tiene este centro, del que dijo que "estamos tan orgullosos os lucenses".

Institutos de otros países europeos han puesto la mirada en As Mercedes con el fin de importar algunas de sus prácticas. La primavera pasada el lucense recibía la visita de profesionales que asesoran a centros alemanes de FP y de directivos de escuelas francesas.

Una de las ofertas educativas del CIFP As Mercedes que más atractivo tiene son los ciclos de Aeronáutica, que cuentan, entre sus alumnos, con muchos llegados de otras provincias gallegas y del resto de España. A su favor juega su elevada empleabilidad, con alumnos que incluso acaban enrolados en empresas con centros de trabajo en otros países.

La visita de asesores de centros alemanes en abril pasado. EP

Otras dos de las familias en las que el CIFP As Mercedes es puntero son Energía y Automoción. Los cinco proyectos de innovación, financiados por el Ministerio de Educación, en los que está inmerso en este curso guarda relación con ellas.

Esos proyectos son digitalización 4.0 en la generación eólica; eficiencia eólica; edificios-laboratorio demostrativos de eficiencia energética; aulas inmersivas para la formación en energías renovables y movilidad de hidrógeno verde.