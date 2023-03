El cierre de Zara apremia la necesidad de apostar por dinamizar el casco viejo de Lugo

Los grupos políticos, si bien con distintas visiones, coinciden en que el anunciado cierre de la tienda de Zara en Conde de Pallares, para su traslado a As Termas, es un síntoma que pone en evidencia la necesidad de una apuesta aún mayor por la dinamización del casco histórico para evitar tanto el cierre de comercios como la marcha de vecinos.

En este sentido, la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, aseguró que "calquera peche en calquera punto da cidade non é unha boa nova, e tampouco este o vemos con agrado", aunque resaltó que en el caso de Zara "son políticas de empresa onde nos non podemos incidir, que Inditex está levando en todos os lugares, non é exclusivo de Lugo, nesa política de sostenibilidade medioambiental que está planteando".

Méndez reconoce, no obstante, que "temos que facer nós onde temos as competencias e seguir dinamizando o casco histórico". Un trabajo que la alcaldesa afirma que ya se está realizando, "con ese viveiro de empresas a pé de rúa na Tinería, coas actividades de Localmente Lucense e outras que serven para dinamizar os barrios, e co obxectivo irrenunciable de conseguir que o museo da romanización no cuartel de San Fernando sexa unha realidade".

Destaca la necesidad de ese museo porque, en su opinión, "algunha xente vén ao centro polos negocios, pero moitas persoas necesitan ter motivos para vir ao casco histórico, e vimos co Localmente Lucense que cando hai xente nas rúas hai dinamización económica, invita a xente a saír, a estar nas rúas e aumenta o consumo no eido do comercio, restauración, cafeterías...".

Los socios de gobierno, el BNG, también recogieron el guante de la dinamización e igualmente resaltaron las medidas que, desde sus áreas, se han tomado en ese sentido, como las peatonalizaciones de calles que "serviron para incrementar tanto o número de negocios nesas rúas como os ingresos dos devanditos negocios. Hai están as obras en Quiroga Ballesteros ou no primeiro tramo de Camiño Real, ou a aposta polo comercio de proximidade na plaza de abastos ou o mercado".

En todo caso, buena parte de la preocupación del BNG reside en el futuro de las trabajadoras y trabajadores de Zara. Aunque esperan que se cumpla la palabra de la empresa y sean recolocados en la tienda de As Termas, se reunirán el jueves con una representación de los mismos para conocer de primera mano la situación.

Mucho más dramático es el análisis realizado por Antonio Ameijide, que cree que el cierre de Zara "pode ser a puntilla ao comercio do casco histórico, un golpe case irreparable". El viceportavoz del PP señala a Lara Méndez como "directamente responsable, debido a súa nefasta política de apoio ao comercio local, evidenciada coa súa permisividade co peche do vicerrectorado no mes de novembro do ano pasado".

El PP ha anunciado que pedirá que se convoque la Mesa Local de Comercio "para abordar o goteo de peches de pequenos comercios en Lugo, en especial no casco histórico".

Ameijide defiende que "os cascos históricos deben ter vida, polo que dende a administración local debe favorecerse o asentamento de poboación e de empresas e non ao revés". Como ejemplo, el concejal popular descata que los datos del censo indican la pérdida de población del casco histórico de Lugo, que cuenta con unos 3.000 habitantes en la actualidad cuando llegó a contar con más de 10.000, y todo ello pese "o enorme esforzo dos hostaleiros, dos emprendedores e dos autónomos que manteñen os seus negocios abertos no casco histórico".

A la preocupación también se sumó Ciudadanos, a través de Olga Louzao: "O peche de Zara no centro da cidade suporá un golpe moi duro para caso histórico como zona comercial. O efecto chamada das marcas da empresa Inditex son innegables en calquera urbe. Nos levamos todo o mandato incidindo na necesidade de dinamizar o casco histórico como zona comercial é temos un diagnostico moi claro da situación".

La formación naranja está convencida de que "é posible ter un casco histórico dinámico e entendemos que é un espacio que ten as condicións ideais para xerar oportunidades empresarias", pero reclama una reforma de la normativa urbanística para incentivar la rehabilitación y que la administración sea la intermediaria para dinamizar el alquiler de locales entre particulares.

Aparcamientos y el Pepri

En las propuestas que los grupos de la oposición consideran como absolutamente imprescindibles para frenar la despoblación del centro histórico destacan dos: la reforma del Pepri y la construcción de aparcamientos.



Antonio Ameijide y Olga Louzao coinciden en que el plan urbanístico está "desfasado" y que se ha convertido en un problema para vecinos y empresarios. Del mismo modo, afirman, la ausencia de aparcamientos dificulta que se establezcan habitantes y acudan clientes.