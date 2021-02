El cierre de la Sala 091 alarma a la asociación de mujeres maltratadas

El anuncio de que el próximo 1 de marzo se cerrará la Sala del 091 de la Policía Nacional de Lugo, que a partir de ese momento será atendida desde la Jefatura de A Coruña, ha sido recibida con preocupación y recelo por la asociación Si, Hai Saída, que atiende a mujeres maltratadas, y que hizo público su descontento a través de una nota.

En la misma, la asociación presidida por Marta Rodríguez Engroba quiso "manifestar a nosa preocupación e mesmo alarma" por una decisión que "representa un evidente prexuizo para toda a cidadanía, pero é de xeito especial para as vítimas de violencia de xénero, para as que a supresión deste servizo pode implicar graves consecuencias".

Para Si, Hai Saída uno de los riesgos fundamentales que se producen con el cierre de esta sala en Lugo, que es la primera que recibe cualquier aviso de un ciudadano a la Policía y la encargada de organizar la respuesta en el menor tiempo posible, reside precisamente en esa capacidad de reacción. "De todos é sabido", razona en la nota, "que é moi complicado, en momentos de grave perigo, e, porén, de gran nerviosismo e mesmo de pánico, como pode ser o dunha agresión machista, tanto se é a propia vítima a que realiza a chamada como se o fai alguén que desexa alertar do que está a suceder, no que cada segundo conta e pode supoñer a diferencia entre salvar ou perder unha vida, contextualizar a situación correctamente, máxime a un axente que, obviamente, descoñece os pormenores do caso que provoca a chamada, polo que o feito de que coñeza a cidade, o rueiro, e as particularidades das diferentes zonas é fundamental". No se puede olvidar, argumenta, que "a rapidez de acción cando se producen este tipo de chamadas é vital".

"Ignoramos cales son os motivos reais para levar a cabo este peche, malia que si un deles é tentar paliar o déficit de persoal que existe na Comisaría de Lugo, cremos, e con todo o respecto o dicimos, que esta medida é desnudar un santo para vestir a outro e que nin esta nin ningunha outra que vaia en detrimento da protección das persoas debería ser unha opción", alegan.

Si, Hai Saída concluye que "a Sala do 091 non é un call center ao que se chama para facer unha consulta ou un comentario, se non un servizo esencial do que poden chegar a depender vidas, entre elas as de numerosas vítimas de violencia de xénero".